Dragons of Deceit: la data d’uscita del nuovo romanzo di Dragonlance

Dragonlance è una delle ambientazioni più conosciute del gioco di ruolo di Dungeons & Dragons, nata da un’idea dei coniugi Tracy e Laura Hickman e poi espansa da Tracy Hickman e Margaret Weis. Già da tempo vi avevamo annunciato l’uscita di una trilogia letteraria che avrebbe espanso ulteriormente l’universo di Dragonlance. Gli autori lo avevano infatti rivelato nel 2020 quando avevano avviato una causa contro WotC per violazione del contratto. Ora, finalmente, abbiamo una data d’uscita nonché il nome del primo libro della trilogia.

Il primo libro della nuova trilogia dedicata a Dragonlance si chiama Dragons of Deceit e presenterà di nuovo i personaggi preferiti dai fan delle prime due trilogie iconiche, Dragonlance Chronicles e Dragonlance Legends (recuperate i romanzi su Amazon). Quando uscirà?

Dragons of Deceit sarà disponibile dal 9 agosto 2022.

Questa la sinossi del romanzo:

Destina Rosethorn, come suggerisce il suo nome, crede di essere una figlia prediletta del destino. Ma quando suo padre muore nella Guerra della Lancia, il suo mondo accuratamente costruito crolla. Non solo ha perso il suo amato padre, ma l’eredità che le ha lasciato: un fidanzato ricco, e il dominio sulle terre e sul castello di famiglia. Con niente al mondo a sostenerla se non l’ingegno e la determinazione, lei escogita un piano audace: assicurarsi il Dispositivo di Viaggio nel Tempo di cui ha letto in uno dei libri di suo padre e prevenire la morte di suo padre. L’ultimo detentore conosciuto del Dispositivo era uno degli Eroi della Lancia: il kender dallo spirito libero Tasselhoff Burrfoot. Ma quando Destina arriva a Solace, casa non solo di Tas, ma anche dei compagni Caramon e Tika Majere, mette in moto una catena di eventi più letale di quanto avesse mai previsto: una catena che potrebbe cambiare non solo la sua storia personale, ma il destino del mondo intero, permettendo a un male precedentemente sconfitto di ottenere ancora una volta l’ascendenza.