Drakar och Demoner: in arrivo un remake dal nome Ruin Masters

Ruin Masters sarà una versione aggiornata e rivisitata del vecchio Drakar och Demoner, ad ora in crowdfunding su Kickstarter e pronto per uscire a novembre.

Dragons and Demons – tradotto dallo svedese Drakar och Demoner – è un gioco di ruolo uscito nel 1982 che utilizzava il sistema a percentuali di RuneQuest e l’ambientazione di Glorantha. Procedendo con gli anni, il gioco si è evoluto passando al famoso sistema d20.

Secondo i creatori, il prodotto è uno dei migliori mai usciti in Svezia: queste parole sono confermate ulteriormente dalla voglia da parte di RiotMinds di voler portare di nuovo alla vita il board game. Il suo nome sarà Ruin Masters, e sarà una versione aggiornata e rivisitata del vecchio Drakar och Demoner, ad ora in crowdfunding su Kickstarter e pronto per uscire a novembre.

Con artwork rivisitati e un regolamento aggiornato, il libro sarà creato dalle stesse menti di RiotMinds, già dietro alla sesta edizione del 2000 e la settima edizione del 2006 del gioco originale. Naturalmente, per adattarsi al pubblico moderno, Ruin Masters avrà regole pensate per giocare questo RPG come un gioco moderno, con meccaniche di dungeon crawling e mappe a matrice esagonale. Il set base conterrà alcuni marcatori per il combattimento, mappa e carte da utilizzare. I fan potranno comunque testare la versione standard, in quanto tutti questi accessori saranno una variante della modalità base. Parlando del Game Master, nel caso della modalità basata su mappa esagonale, potrà essere anche sostituito da un generatore di incontri, capace di creare proceduralmente una strada da seguire.

La vera particolarità di Ruin Masters sta nelle origini in cui crede: il gioco torna infatti al sistema a percentuale (d100), abbandonando il d20 definitivamente. Per i danni, invece, hanno optato per la possibilità di danneggiare alcune parti del corpo (7 in totale). Per concludere, il libro avrà anche un’introduzione all’ambientazione di Caldarow, reame fantasy post-apocalittico che fonde mitologia e fantasia in qualcosa di fantastico.

Ruin Masters è, come vi abbiamo detto, disponibile su Kickstarter, ha già superato il suo obiettivo e la campagna durerà fino al 19 aprile.