Drawings & Dragons a Lucca Changes: il 30 ottobre il gran finale della terza campagna

Drawings & Dragons è stato il primo actual play di gioco di ruolo, italiano, patrocinato direttamente da una casa editrice, precisamente Asmodee Italia. Nato per creare la versione più vicina possibile di un “Critical Role italiano”, Drawings & Dragons esordì nel 2018 con un gruppo composto dai fumettisti Roberto Recchioni, Riccardo Torti, Michele Monteleone, Lorenzo Magalotti, e Dario Sicchio. A completare il party Denise Venanzetti di Asmodee Italia e Nicola DeGobbis di Need Games, quest’ultimo dietro lo schermo, nel ruolo del Dungeon Master.

La prima campagna, quella del 2018, venne giocata con la quinta edizione di Dungeons & Dragons, dal vivo, in quello che fu complessivamente un esperimento molto ben riuscito. Non che non ci fossero altri actual play in Italia prima di questo, ovviamente, ma la volontà di un editore nell’investire sul progetto era inedita all’epoca per la nostra scena. Successivamente Drawings & Dragons è tornato, con una formazione leggermente diversa, stavolta sorretto da Old-School Essentials, il retro-clone moderno di B/X edito da Need Games.

Drawings & Dragons, gli gnomi armati di ascia a Lucca Changes

La nuova formazione era composta dal giornalista Lorenzo Fantoni, i fumettisti Lorenzo Magalotti, Roberto Recchioni, Dario Sicchio e Riccardo Torti, di nuovo Denise Venanzetti e Nicola de Gobbis a fare da Arbitro di gioco. La grande sorpresa di questa seconda campagna fu l’ingresso di Daniele Bossari, insospettabile nerd verace che, puntata dopo puntata, si è rivelato sempre più un giocatore scafato nonché un vero appassionato della cultura nerd.

La seconda campagna, stavolta giocata in remoto, si è svolta in pieno lockdown ed è stata un altro grande successo. Il team di Drawings & Dragons ha deciso quindi di preparare una terza stagione chiamata “You Died Edition“, dove i giocatori hanno un cast di eroi pronti da sostituire in caso di morte. Stesso cast e lo stesso gioco, la campagna è partita lo scorso 6 ottobre e si concluderà venerdì 30 ottobre alle ore 21.00 in diretta sui canali di Lucca Changes.

Per non perdervi il finale di Drawings & Dragons non dovrete far altro che collegarvi a questo indirizzo, per vedere quanto e come moriranno questo gruppo di avventurieri allo sbaraglio.