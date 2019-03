Dreamlord Press: le novità per Modena Play 2019

Dreamlord Press presenta le novità che verranno presentate e lanciate sul mercato in occasione di Modena Play 2019: Sagas of the Icelanders, Ghost Planets, Seco Creek Vigilance Commitee

Dreamlord Press, casa editrice specializzata nel settore dei giochi di ruolo, ha annunciato nel weekend le nuove uscite che vedranno la luce in occasione della manifestazione Modena Play 2019, vediamole insieme.

Sagas of the Icelanders

Sagas of the Icelanders è un gioco di ruolo Powered by the Apocalypse scritto da Gregor Vuga e pubblicato nel 2013. Questo GDR, presentato da Dreamlord Press in un brossurato di circa duecento venti pagine a un costo di € 30,00, permette di inscenare le vicende dei colonizzatori dell’Islanda, tra il IX e l’XI sec. d.C., così come ci sono state tramandate dalle saghe lasciateci in eredità dai manoscritti medievali.

Tratta di saghe familiari, di eroi quotidiani, di gente comune che ha lasciato la propria terra natale, dopo l’unificazione della Norvegia, sotto il dominio del re Harald Bellachioma, nella speranza di creare una nuova società, un nuovo mondo. Il manuale sarà corredato da alcuni saggi che esplorano la società e i costumi di quei primi coloni.

Seco Creek Vigilance Commitee

Seco Creek Vigilance Commitee è un gioco di giustizia, legge e vendetta e si sofferma sulla differenza tra ciò che è giusto e ciò che è bene fare.

In questo gioco Dreamlord Press, tre famosi fuorilegge locali si trovano nella prigione di Seco Creek, dopo essere stati acciuffati da una posse che li accusa di aver ucciso una persona nel corso di un assalto a una diligenza. Le prove non sono schiaccianti, ma agli abitanti di Seco Creek questo non interessa: la reputazione da pendagli da forca di quei tre a loro basta e avanza.

I giocatori impersonano alcuni individui coinvolti a vario titolo nella posse e dovranno vegliare sulla sicurezza dei tre farabutti in custodia, in attesa che vengano trasferiti nella città vicina per un giusto ed equo processo. C’è un problema, però, gli abitanti di Seco Creek la pensano diversamente e sono pronti a un linciaggio. Ciò che è giusto e ciò che è bene fare… Come si comporteranno i giocatori?

Seco Creek Vigilance Commitee si presenta come un brossurato in formato A5 di circa ottanta pagine, per un costo di € 20,00.

Ghost Planets

Con Ghost Planets, Dreamlord Press ci presenta un gioco di ruolo con ambientazione fantascientifica per il sistema di gioco generico Fate.

Nel XXIII secolo l’umanità trova segni dell’esistenza di una forma di vita intelligente nella galassia: pianeti ormai deserti pieni di strutture aliene. Il consiglio mondiale istituisce quindi il corpo di xenostoria per investigare su quei pianeti e scoprire cosa sia successo agli abitanti. I giocatori, membri di una di squadra di esploratori e scienziati di questo corpo, dovranno sopravvivere in ambienti ostili, decifrare antichi indizi e fronteggiare i prodotti miracolosi e terrificanti della tecnologia aliena. Se falliranno, la Terra potrebbe diventare il prossimo pianeta fantasma.

Ghost Planets sarà commercializzato in un volume spillato di sessantaquattro pagine a un prezzo di € 10,00