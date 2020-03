Dreamlord Press: le novità per Modena Play 2020

Realtà radicata nel panorama ludico italiano, anche Dreamlord Press sarà presente alla fiera del gioco più attesa della nostra penisola, Modena Play, eccezionalmente rimandata quest’anno ai giorni 22-24 maggio (qui la news dedicata).

Vediamo assieme quali sono le novità in arrivo annunciate da questa casa editrice.

24+2 Game Poems

Un gioco di ruolo che punta alla creazione estemporanea e alla narrazione nella sua forma più pura.

Troveremo ventisei diversi scenari (quelli dell’autore originale più due di nuova introduzione) giocabili: ciascuno di questi avrà le sue regole e ci fornirà delle direttive da seguire.

Potremo essere tre anziani non più amici che vogliono uccidersi a vicenda, interpretare un piccolo branco di cani che vogliono giocare con la stessa palla creando una gran confusione o, ancora, un gruppo di persone alle prese con un’importante trattativa commerciale ma mosse ognuna dalle proprie motivazioni ed ambizioni.

A seconda della situazione potranno partecipare da 2 a 20 persone per un tempo variabile da 15 minuti ad un’ora;

Scopo del gioco: rendere quanto raccontato il più coinvolgente possibile e portare al tavolo il meraviglioso potere della narrazione.

Il volume, inserito nella collana La Chiave delle Storie, sarà un rilegato con spirale metallica di 148 pagine in bianco e nero e sarà commercializzato ad un prezzo di 19€.

Fantastorie

Un gioco di ruolo destinato ad un adulto e 1-3 bambini, dove tutti parteciperanno alla creazione di una storia condivisa che possa regalare ricordi duraturi in una sfida fatta di creatività e gioco di squadra.

Un sistema estremamente semplice (il regolamento vero e proprio sta tutto in una pagina) dove ogni cosa sarà possibile, basterà poterla immaginare.

Il volume, inserito nella collana La Chiave delle Storie, sarà un brossurato in formato A5 di 98 pagine e sarà commercializzato ad un prezzo di 25€.

Infinite Minutes

La Terra sta morendo: il sole non riesce più a scaldarla e a nutrirla. Ma la tecnologia ha reso possibile il miracolo: navicelle in grado di viaggiare più veloci della luce, arrivare al sole in meno di otto minuti e immagazzinare energia a sufficienza per alimentare il nostro pianeta per decenni.

Purtroppo il ritorno richiederà un periodo molto più lungo: quattordici anni, intervallati da brevi momenti di risveglio dal sonno criogenico ad ogni fionda gravitazionale.

Un LARP da camera mono-sessione per 7-9 giocatori dove ricopriranno il ruolo dei membri dell’equipaggio che dovranno trovare il modo di far coesistere due esigenze impellenti e talvolta opposte: le loro responsabilità verso tutto il genere umano e le loro relazioni personali.

Infinite Minutes verrà proposto come cartelletta in cartone al cui interno troveremo un manuale di circa 40 pagine, le schede protocollo, piano di volo e profili personali (queste ultime due plastificate)

Il prodotto verrà inserito nella collana La Chiave di Casa e commercializzato ad un prezzo di 25€.

La ballata del Mare Crudele

Miti e misteri in un’alternativa Inghilterra del diciannovesimo secolo, in un mondo pervaso da malinconia e diffidenza. Il tutto mosso dal sistema Powered by the Apocalypse. Come equipaggio di una nave navigheremo tra le isole della britannia, e scopriremo come spesso il vero pericolo si annidi in quei porti che ritenevamo sicuri.

Il volume, inserito nella collana La Chiave dell’Apocalisse, sarà un brossurato di circa 240 pagine in bianco e nero e verrà venduto ad un prezzo di 30€.

Never Tell Me The Odds

Volume base di un prodotto completamente autonomo ci permetterà di vestire i panni di una canaglia dello spazio, qualcuno abituato a vivere grazie a violenza, sotterfugio e astuzia e privo di ogni legame. O quasi… Perché nell’universo c’è solo una cosa che amate e ora, per colpa del vostro passato, è in pericolo e per proteggerla potreste trovarvi a perdere tutto

Il volume, inserito nella collana La Chiave delle Storie, sarà un brossurato di circa 80 pagine e sarà commercializzato ad un prezzo di 24€.

The Sprawl – Touched

Qui troveremo due letture diverse della stessa ambientazione, entrambe collegate al mondo Powered by the Apocalypse.

All’interno del volume troveremo infatti:

A Darkening Alley. Ambientato in una versione distopica degli anni 80 cominciano ad apparire oscure distorsioni spazio-temporali, gli Squarci, attraverso cui imperscrutabili orrori cosmici accedono alla nostra realtà

Prime. Ambientato in un lontano futuro, qui gli Squarci hanno permesso che il mondo venisse contaminato dalla Magia; la specie umana è mutata dando vita a elfi, nani, troll e altro ancora.

Il volume, inserito nella collana La Chiave dell’Apocalisse, sarà un brossurato di circa 100 pagine e verrà venduto ad un prezzo di 30€.