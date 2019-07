Dubhe Alpha Siegfried, il nuovissimo Myth Cloth EX di Tamashii Nations

Dubhe Alpha Siegfried, conosciuto in Italia con il nome di Orion, è il nuovissimo annuncio di Tamashii Nations per la linea Saint Cloth Myth EX dedicata alla saga dei God Warriors.

Dubhe Alpha Siegfried, conosciuto in Italia con il nome di Orion, è il nuovissimo annuncio di Tamashii Nations per la linea Saint Cloth Myth EX dedicata alla saga dei God Warriors. Dopo ben due anni di progettazione che ha rivisto il prodotto aggiornarsi più volte, anche a seguito dei feedback degli utenti, finalmente vedrà la luce grazie all’apertura dei preordini e la comparsa delle foto ufficiali.

Orion (α-Dubhe no Siegfried), è il più forte tra i Cavalieri di Asgard e il favorito della sacerdotessa Ilda di Polaris. La sua armatura rappresenta il drago a due teste Fáfnir e la stella dell’Orsa Maggiore che gli corrisponde è α-Dubhe. Il personaggio è ispirato sulla figura di Sigfrido della saga dei Nibelunghi. Nella mitologia nordica, Sigrido è un formidabile guerriero che uccise in combattimento il drago Fáfnir e si bagnò con il sangue dell’animale, diventando completamente invulnerabile. L’unico punto in cui Sigfrido rimase vulnerabile fu in un punto sulla schiena, in corrispondenza del cuore, dove una foglia si era posata, impedendo all’eroe di bagnare anche quella parte del suo corpo col sangue del drago. Orion della saga di Asgard, oltre ad aver ereditato sia i poteri che il punto debole del guerriero mitologico, è anche descritto come il discendente dello stesso Sigfrido.

La serie Myth Cloth è composta da action figure, tutte tratte dal brand Saint Seiya – per i profani I Cavalieri dello Zodiaco – con armatura in metallo removibile e componibile anche a segno Zodiacale. Il fascino di questa linea sta proprio nella duplice modalità del poter scegliere se montare armatura su personaggio o a totem.

Dubhe Alpha Siegfried sarà alto circa 18 cm, leggermente più di un normale Myth Cloth, questa edizione oltre ad avere una estrema posabilità sarà dotata di diverse mani e volti intercambiabili. Il suo prezzo sarà di 11.000,00 Yen con uscita fissata per Dicembre 2019 (e nei mesi successivi in italia grazie al distributore ufficiale Cosmic Group). Inutile dire che l’enorme richiesta di questo prodotto da parte dei fan di tutto il mondo lo farà andare immediatamente Sold-Out quindi prenotatelo già da ora nel vostro negozio di fiducia.