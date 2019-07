DuckTales: nella terza stagione il Disney Television Universe prende vita!

Al San Diego Comic-Con arrivano un nuovo trailer della seconda stagione di DuckTales ed uno spettacolare poster con tantissimi nuovi personaggi della terza.

Tra la fine della seconda stagione e l’inizio della terza, DuckTales si appresta a portare in vita il Disney Television Universe all’interno del suo reboot: sarà quindi possibile vedere fare capolino a Paperopoli alcuni dei personaggi più noti della TV anni “90, come Darkwing Duck, Cip & Ciop Agenti Speciali e Talespin.

Nella terza stagione dell’apprezzatissimo reboot Disney, è lecito aspettarsi letteralmente di tutto. Questo hanno fatto capire i visionari autori del nuovo DuckTales, Francisco Angones e Matt Youngberg. Nei nuovi episodi faranno infatti la loro comparsa tantissimi personaggi provenienti dalle serie animate degli anni “90 andate in onda nel programma contenitore Disney Afternoon (da noi trasmigrate rispettivamente in vari format RAI come Domenica Disney, Disney Club e Solletico, ma talvolta anche nei pomeriggi di Italia1 su Bim Bum Bam). Tra la prima e la seconda stagione abbiamo avuto dapprima la comparsa di Darkwing Duck e successivamente citazioni ed easter egg ad altre produzioni come I Gummies. Dalla prossima stagione però gli autori pigeranno il piede sull’acceleratore della fantasia, e Paperopoli accoglierà molti nuovi personaggi.

Da Cip & Ciop: Agenti Speciali avremo il cast al gran completo. Torneranno Cip e Ciop con le caratteristiche tenute da Indiana Jones e Magnum P.I. Che li hanno resi così caratteristici in questa versione, ed al loro fianco ci saranno l’aviatore goloso di formaggio Monterey Jack, l’affascinante inventrice Scheggia, e la pulce Zipper.

Nella continuity di TaleSpin troviamo invece una nuova generazione di aviatori: Kit Nuvoletta e Molly, che nella serie originale, che mescolava i personaggi de Il Libro della Giungla alle atmosfere di Miami Vice, era l’orso Baloo il protagonista. Spostandoci verso uno dei personaggi classici Disney più amati e popolari, troviamo anche Pippo con un outfit che lascia spazio a pochi dubbi: l’incarnazione del goffo ed impacciato canide proviene da Ecco Pippo! La serie che lo vedeva protagonista e in cui gestiva il difficile compito del papà, ci sarà spazio anche per suo figlio Max? Pensiamo proprio di sì.

Ma non solo TV: gli autori coccolano molto anche i lettori dei fumetti, se lo scorso anno a trovare spazio furono il cugino Paperoga e il truffaldino John D. Rockerduck, nella prossima stagione comparirà un altro personaggio molto conosciuto e mai apparso prima nella serie classica, Paperina. “In origine Paperina sarebbe dovuta comparire nell’episodio pilota della serie, con lo scopo di circuire Paperino con il suo fascino facendo spionaggio industriale ai danni della de’ Paperoni Enterpraises per conto di Cuordipietra Famedoro”, svela Angones sul suo profilo Tumblr, “poi abbiamo pensato che un personaggio così importante meritasse di più che essere soltanto l’interesse sentimentale di Paperino, quindi abbiamo pensato di introdurla solo quando avremmo trovato la storia giusta per poterlo fare, ora l’abbiamo.”

Non è la prima volta che gli autori si assumono dei rischi con questo reboot, il più grande è stato introdurre Della Duck, la sorella gemella di Paperino nonché madre di Qui, Quo e Qua, allo scopo di spiegare che fine avesse fatto il personaggio, e per quale motivo la famiglia ormai in rotta, non parlasse con Zio Paperone da almeno dieci anni.

Infine è stato rilasciato un lungo e spettacolare trailer sugli ultimi episodi in arrivo a settembre negli States, che ci condurranno all’esplosivo finale della seconda stagione della serie, che vede la banda di paperi braccata da un team-up di nemici terrestri ed un’invasione lunare, ecco la sinossi delle ultime puntate: “Cosa accadrà a Paperino? Qua si è trasformato in un gatto?! Famedoro si unirà alla Banda Bassotti?!? Amelia è tornata?!?! Ma soprattutto, riuscirà la Terra a sopravvivere all’invasione della Luna?!?!?!! E, un momento. Quello è forse… Darkwing Duck?”

In Italia, DuckTales va in onda ogni sabato e domenica mattina su Disney Channel.