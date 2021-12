Due nuovi trailer per La divisa scolastica di Akebi ci svelano nuove informazioni sull’anime

Il sito ufficiale dell’anime La divisa scolastica di Akebi (Akebi-chan no Sailor Fuku), adattamento dell’omonimo manga scritto e illustrato da HIRO e pubblicato in Italia dalla casa editrice J-POP, ha pubblicato due nuovi trailer, il primo che annuncia altri membri del cast, il secondo che rivela in anteprima la canzone di apertura.

La divisa scolastica di Akebi: l’adattamento anime

L’anime debutterà l’8 gennaio su Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, BS11, e MBS, e il 9 gennaio su BS Asahi.

Miyuki Kuroki (Her Blue Sky, The Idolm@ster SideM) dirige l’anime allo studio CloverWorks. Rino Yamazaki (Medaka Box, sceneggiatore di DARLING in the FRANXX) scrive e supervisiona le sceneggiature della serie mentre Megumi Kouno (direttore dell’animazione per DARLING in the FRANXX, Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia) disegna i personaggi. Kana Utatane compone la musica.

In precedenza erano stati rivelati questi membri del cast: Manatsu Murakami (nel suo primo ruolo da protagonista in un anime televisivo) come Komichi Akebi, Sora Amamiya come Erika Kizaki, la prima compagna di classe che Akebi incontra, Akari Kitō nel ruolo di Tōko Usagihara, Shion Wakayama è Tomono Kojō, Akira Sekine è Kei Tanigawa, Shizuka Ishigami è Hitomi Washio, Yui Ishikawa interpreta Riri Minakami, Momo Asakura è Hotaru Hiraiwa, Azusa Tadokoro dà la voce a Riona Shijō, Miku Itō è Neko Kamimoku, Mariya Ise è Ai Tatsumori, Shiori Mikami interpreta Ayumi Tōgeguchi, Mitsuho Kambe interpreta Oshizu Hebimori, Kaede Hondo è Yasuko Nawashiro, Haruka Shiraishi interpreta Mai Togano e Konomi Kohara è Minoru Ohkuma.

A questi si aggiungono: Kana Hanazawa come Yuwa, la madre di Komichi Akebi, Misaki Kuno come Kao, la sorellina di Komichi Akebi, Satoshi Mikami come Sato, il padre di Komichi Akebi e Shuka Saitō nel ruolo di Miki Fukumoto, un idol che Komichi ammira:

Qui sotto potete guardare il primo dei due nuovi trailer, nel quale, i 16 membri del cast, i ragazzi della 1-3, eseguono la sigla di apertura Hajimari no Setsuna (The First Moment), scritta e arrangiata da Katsuhiko Sugiyama:

Questo invece il secondo trailer, che ci presenta l’idol Miki Fukumoto e la sua canzone hem:

La divisa scolastica di Akebi: il manga

La divisa scolastica di Akebi è stato serializzato online tramite il sito Web Tonari no Young Jump di Shueisha dall’agosto 2016 e, in seguito, i capitoli sono raccolti in 9 volumi tankōbon. In Italia è pubblicato dalla J-POP:

La divisa scolastica di Akebi è il tenero racconto della vita della piccola Akebi alle prese con la nuova esperienza da studentessa delle scuole medie. L’istituto privato Robai è una rinomata scuola media femminile, situata nelle campagne giapponesi. Akebi Komichi ha sempre sognato di poter indossare la divisa alla marinaretta di questo istituto e ora la vita in uniforme tanto desiderata sta per diventare realtà. Sullo sfondo un paesaggio rurale rigoglioso che si allarga a perdita d’occhio, il tempo della giovinezza che scorre lento…

Il ritratto di una quieta vita scolastica in uno slice-of-life adorabile e dallo stile affascinante, dipinto dal tratto gentile del maestro Hiro.

