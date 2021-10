Dune 2 sarà diverso rispetto al primo capitolo

Il nuovo Dune è finalmente arrivato nei cinema a settembre, ottenendo un discreto successo al botteghino internazionale. Ann Sarnoff, CEO di WarnerMedia Studios, avrebbe confermato che il sequel del film si farà, visto e considerato anche che il primo capitolo diretto da Denis Villeneuve si è concluso lasciando in sospeso la storia e il destino dei suoi personaggi. Il regista noto per aver diretto anche Sicario, Arrival e Blade Runner 2049, ha più volte spiegato l’intenzione di adattare l’opera letteraria in più parti, inclusa una Parte 2 che raccontasse le vicende di Paul Atreides. Ora, come riportato da ScreenRant (qui la notizia originale), durante un’intervista con Fandango il cineasta è tornato a parlare brevemente dell’eventuale sequel, specificando che il film avrà forse un ritmo sensibilmente diverso rispetto al primo capitolo.

Villeneuve ha spiegato che Dune 2 avrà una maggiore dose di azione rispetto al primo film, decisamente più lento e didascalico nel tratteggiare i protagonisti e gli eventi sul pianeta Arrakis. Dopo aver usato gran parte delle due ore e mezza del primo capitolo per gettare le basi di un vero e proprio mondo davvero molto complesso, il secondo film potrebbe invece essere incentrato sui rocamboleschi eventi atti a destabilizzare ogni equilibrio, tanto che Villeneuve ha espresso la volontà di “divertirsi” con molta più azione cinematografica, invece che coi lunghi dialoghi visti nel capitolo originale.

Ricordiamo in ogni caso che, nonostante si attenda ancora una conferma ufficiale circa la messa in lavorazione del sequel ufficiale, sembra invece essere stata confermata la serie spin-off chiamata Dune: The Sisterhood, la quale si concentrerà sulle Bene Gesserit, l’organizzazione al femminile che agisce come forza sociale, religiosa e politica nella mitologia dei romanzi di Herbert. Nell’attesa di scoprire se il sequel di Dune si farà, potete sempre recuperare lo storico film diretto dal regista David Lynch in DVD e Blu-ray Disc, disponibile su Amazon a prezzo speciale.