Dune da oggi anche sulle piattaforme streaming digitali

Il regista Denis Villeneuve ha da poco portato nelle sale Dune, trasposizione cinematografica del romanzo di Frank Herbert, senza contare che lo scorso 26 ottobre Warner Bros. ha ufficialmente dato il via libera alla realizzazione del sequel. Ora, come riportato via comunicato stampa, la pellicola sarà disponibile da oggi, 29 ottobre, per l’acquisto e noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Dune è un’epica avventura ricca di emozioni che racconta la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e coraggioso, il quale dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo noto come Arrakis per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua popolazione. Mentre forze del male si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta, la Spezia (una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità) solo coloro che saranno in grado di vincenre le proprie paure riusciranno a sopravvivere in quel luogo ostile.

Nel cast del film troviamo Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, e Javier Bardem. Villeneuve è anche produttore del film insieme a Mary Parent, Cale Boyter e Joe Caracciolo Jr., assieme ai produttori esecutivi Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert. Completano il quadro la scenografa due volte candidata all’Oscar Patrice Vermette, il montatore due volte candidato all’Oscar Joe Walker, il supervisore agli effetti visivi Paul Lambert e il premio Oscar per gli effetti speciali Gerd Nefzer. Girato in Ungheria e Giordania, Dune è nelle sale cinematografiche italiane dal 16 settembre scorso, distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures e Legendary. Dune Parte Due dovrebbe invece vedere la luce nei cinema di tutto il mondo durante il mese di ottobre del 2023. In attesa del nuovo film potere recuperare il primo volume del romanzo a prezzo speciale.