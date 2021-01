Dune: House of Secrets, il nuovo gioco da tavolo

Il mondo creato da Frank Herbert, Dune, sarà il setting di un nuovo gioco da tavolo annunciato dal sito Portal Games e basato sulla stessa architettura di Detective – Sulla Scena del Crimine. Il titolo del gioco è Dune: House of Secrets e i giocatori coinvolti assumeranno il ruolo di ribelli che devono risolvere una serie di missioni sul pianeta deserto di Arrakis.

Il gioco consisterà in un prologo progettato per introdurre i giocatori al mondo di Dune seguito da tre episodi che si combinano per una narrazione molto originale che continuerà in due giochi sequel previsti. Tra un episodio e l’altro, i giocatori potranno far salire di livello i propri personaggi e sbloccare nuove opzioni che possono essere utilizzate nel gameplay futuro. Dune: House Secrets utilizzerà le stesse opzioni di gioco di base dei giochi Detective principali, giochi di risoluzione dei misteri incentrati sulla gestione delle risorse e sul ragionamento deduttivo.

Come nei giochi della serie Detective, ai giocatori di Dune: House Secrets verrà fornito un mazzo di carte fisico contenente indizi e l’accesso a un sito Web contenente un database di indizi e contesti di gioco aggiuntivi che i partecipanti potranno esplorare. Dune: House Secrets è il primo di tre giochi pianificati ed è stato progettato da Ignacy Trzewiczek e scritto da Przemysław Rymer, il duo dietro la serie di giochi Detective. Il gioco di Dune sarà pubblicato nel quarto trimestre del 2021 ma, per chi volesse, sono presenti già altri giochi della serie. Infatti, Gale Force 9 ha rilasciato Dune: The Board Game, che mette i giocatori al comando di una delle numerose case in competizione per il controllo della galassia, poi un gioco di ruolo, intitolato Dune: Adventure in the Imperium, è stato recentemente annunciato per il rilascio entro la fine dell’anno.

In questi ultimi mesi, il franchise intorno al mondo di Dune ha raccolto attorno a sé molti curiosi e appassionati anche per il film in lavorazione. Dune, diretto da Denis Villeneuve, è infatti uno dei film più attesi di quest’anno ed è basato sul primo libro della serie di romanzi di Frank Herbert. Sebbene il film sia stato annunciato per essere trasmesso su HBO Max come parte dei piani della Warner Bros. di rilasciare la loro lista di film per il 2021 sulla piattaforma al posto di un film tradizionale, si vocifera che il film potrebbe tornare alla più classica distribuzione nei cinema. Per ora, però, il film dovrebbe uscire negli Stati Uniti il Primo Ottobre 2021 su HBO Max.