Dune Parte 2, nel film apparirà la nemesi di Paul Atreides

Dune è arrivato nelle sale lo scorso mese di settembre, ottenendo un notevole successo al botteghino di tutto il mondo, un successo che ha confermato che il sequel del film si farà, nuovamente diretto da Denis Villeneuve. Il regista di Sicario, Arrival e Blade Runner 2049 realizzerà quindi il suo Dune Parte 2, tanto che l’uscita nelle sale del nuovo film è prevista per il mese di ottobre 2023. Ora, Villeneuve ha confermato che nel sequel ci sarà spazio anche per il personaggio di Feyd-Rautha Harkonnen, personaggio interpretato da Sting nella versione del film del 1984 e diretta da David Lynch.

Tratteggiato come una vera e propria nemesi di Paul, interpretato da Timothée Chalamet, Feyd-Rautha è il nipote del Barone Harkonnen ed erede designato al trono della casata, noto per il suo carisma e la sua crudeltà, così come per le sue abilità nel combattimento corpo a corpo, reso ancora più efficace dopo il duro allenamento con le Bene Gesserit. Il fratello maggiore di Feyd è Beast Rabban Harkonnen, interpretato nel film di Villeneuve dall’attore ed ex wrestler Dave Bautista. In Dune Parte 2 probabilmente vedremo in una versione totalmente differente del personaggio rispetto a quella della pellicola del ’84, sebbene al momento non è trapelato ancora il nome dell’attore che potrebbe vestirne i panni.

Assente dal capitolo originale, Villeneuve ha confermato tramite Empire (qui la notizia originale) che Feyd-Rautha sarà una presenza davvero molto importante nel sequel, vista anche e soprattutto la sua esclusione “forzata” dal primo film, per via della presenza di fin troppi personaggi sulla scena. In un’altra intervista rilasciata alcune settimane fa il regista ha anche spiegato che Dune Parte 2 avrà una maggiore dose di azione rispetto al primo film, decisamente più lento e didascalico nel tratteggiare i protagonisti e gli eventi sul pianeta Arrakis. Nell’attesa di scoprire le novità sul sequel di Dune, potete sempre recuperare lo storico film diretto dal regista David Lynch in DVD e Blu-ray Disc, disponibile su Amazon a prezzo speciale.