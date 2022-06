Il cast della seconda parte della trasposizione di Dune realizzata da Denis Villeneuve si appresta ad accogliere un altro grande nome del cinema contemporaneo. Secondo quanto rivelato da Deadline, Dune: Parte Due vedrà Lèa Seydoux interpreta Margot Lady Margot, personaggio centrale nel Dune cartaceo e mai valorizzato nelle diverse trasposizioni dell’opera di Frank Herbert. Lèa Seydoux è nota per esser stata l’amore del James Bond di Daniel Craig e avere preso parte a film come The French Dispatch o l’atteso Crimes of the Future di David Cronenberg.

Sarà Lèa Seydoux a interpretare Lady Margot Fenrig in Dune: Parte Due

Dune

Il personaggio che Lèa Seydoux interpreterà in Dune: Parte Due sarà Lady Margot, concubina Bene Gesserit del Conte Hasimir Fenrig. La coppia è sempre stata poco considerata nelle precedenti trasposizioni di Dune, nonostante già nel primo romanzo della saga avessero un ruolo non importante nelle macchinazioni dietro la caduta di casa Atreides. Lady Margot in particolare era divisa tra la sua fedeltà al Bene Gesserit e l’amore per il conte Fenrig, tanto da consigliarlo nella sua ascesa al potere, ruolo esercitato dall’uomo come amico intimo e consigliere dell’Imperatore Shaddam IV.

In Dune: Parte Uno, la presenza di Lady Margot Fenrig si era manifestata, come nel romanzo, tramite un avviso di imminente tragedia lasciato nella serra botanica della residenza Atreides su Arrakis, un messaggio codificato secondo le consuetudini Bene Gesserti e diretto a Lady Jessica (Rebecca Ferguson). Non è chiaro come Lady Margot sarà introdotta nel secondo capitolo di Dune, ma possiamo supporre che la sua appartenenza al Bene Gesserit sarà l’elemento essenziale della sua presenza.

Lèa Seydoux si unisce a un già ricco cast di attori (Timothèe Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa), che in Dune: Parte Due viene ulteriormente impreziosito da Christopher Walken (nel ruolo dell’Imperatore Padisha Shaddam IV Corrino), Florence Pugh (nel ruolo della principessa Irulan), e Austin Butler (nel ruolo del letale Feyd- Rautha Harkonnen).

La realizzazione di Dune: Parte Due, la cui uscita è prevista per il 20 ottobre 2023, dovrebbe iniziare questo autunno, come recentemente confermato da Josh Brolin, che ha svelato come sia lui che Jason Momoa si siano già sottoposti a un severo allenamento per tornare in forma:

“Abbiamo parlato con Denis, e lui ci ha detto ‘Ragazzi, avete combattuto per tutto il tempo, siete stati nel deserto con i Freemen’. E siamo andati nel panico, abbiamo guardato in basso e abbiamo visto questo piccolo amico che ci portiamo sempre dietro attaccato al nostro addome. Motivo per cui già alla cerimonia degli Oscar eravamo in modalità dieta totale, anche se non si direbbe”

