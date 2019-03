Dune: rivelato cast e sinossi del tanto atteso remake

Con la produzione ufficialmente avviata, è stato mostrato il cast del film Dune, confermando il rumor che girava attorno a nomi famosi

Quando si parla di Dune si cita una delle opere sci-fi più famose della storia del cinema. La fama dell’opera di Frank Herbert deriva dalla complessità che porta in se e da quanto questo progetto fosse ambizioso, e quindi difficile da trasporre a schermo. Denis Villeneuve, dopo aver portato in pellicola perle fantascientifiche come Arrival e Blade Runner 2049, ora avrà l’arduo compito di riportare alla vita Dune.

Con la produzione ufficialmente avviata è stata diffusa anche la composizione del cast del film, confermando il rumor che girava attorno a nomi famosi e adatti a questo genere di pellicole. Se tutto ciò non bastasse, insieme alla lista del cast è stata rivelata la sinossi ufficiale.

“Un viaggio mitico ed emozionale, Dune racconta la storia di Paul Atreides, giovane brillante e talentuoso, nato con un destino troppo grande da capire, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso nell’universo per garantire un futuro alla propria famiglia ed alla popolazione del suo mondo. Mentre forze malvagie faranno partire un conflitto sul pianeta per recuperare una risorsa capace di sbloccare il potenziale umano, solo chi riuscirà a sconfiggere la paura riuscirà a sopravvivere.”

Parlando del cast dietro al film, troveremo Timothee Chalamet nei panni del protagonista Paul Atreides, Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Oscar Isaac come Duke Leto Atreides. Prosegue il cast con Josh Brolin (Gurney Halleck), Stellan Skarsgard (Baron Harkonnen), Jason Momoa (Duncan Idaho), Zendaya (Chani), Javier Bardem (Stilgar) e Charlotte Rampling (Gaius Helen Mohiam).

Prima di Villeneuve ci aveva già provato Alejandro Jodorowsky ad adattare il film, senza però riuscire nell’impresa e passando il testimone al film di David Lynch del 1984, che però fu fallimentare sia sul piano economico che critico. Denis Villeneuve afferma:

David Lynch fece un adattamento negli anni ’80 con grandi punti di forza. Parliamo di uno dei migliori registi di sempre, ho grande rispetto per lui. Quando però ho visto l’adattamento, sono rimasto sbalordito, ma non ho visto ciò che sognavo di vedere pensando a questa storia, quindi cercherò di fare la versione di Dune che sogno da sempre. Non sarà collegata all’opera di David Lynch, ma avrà radici nel libro, cercando di mostrarlo come se letto.

Dune uscirà nei cinema il 20 novembre 2020.