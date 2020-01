Dune: svelato il logo ufficiale del nuovo film

Nelle ore scorse sono trapelate alcune importanti informazioni riguardanti l’attesissimo colossal di Dune. Infatti, su Twitter è stato condiviso, svelandolo al mondo intero, il logo ufficiale del nuovo film diretto da Denis Villeneuve. A quanto pare, la “presentazione” del logo è avvenuta durante la Convention Francese del film, un evento tenutosi in Francia al quale ha partecipato ovviamente la Warner Bros. Di conseguenza, l’importante novità inerente al film Dune ha rapidamente fatto il giro del mondo attraverso le foto condivise sui social.

Il fatto che il film abbia finalmente un logo ufficiale, potrebbe significare molte cose. Innanzitutto i molti fan si aspettano, quanto prima, il rilascio del primo trailer dedicato al grande colossal diretto da Villenauve. Per il momento si conoscono alcune informazioni relative alla trama del film che avrà come protagonista Paul Atreides il quale dovrà affrontare un pericoloso viaggio verso un pianeta a dir poco insidioso per mettere in salvo gli abitanti della propria terra.

First look at Denis Villeneuve’s DUNE title logo. pic.twitter.com/83lC0cAQdf — DUNE 2020 News (@DuneNews) January 29, 2020

Nel cast dell’attesissimo film di fantascienza figurano attori di grande rilevanza tra cui Timothée Chalamet che vestirà i panni del protagonista Paul Atreides, insieme a Dave Bautista che interpreterà Glossu Rabban Harkonnen e Oscar Isaac che sarà il duca Leto Atreides. Inoltre ci saranno anche Rebecca Ferguson che vestirà i panni di Lady Jessica, Javier Bardem che sarà Stilgar Ben Fifrawi e, infine, Zendaya Coleman sarà Chani. Dunque, per vedere in azione questo ricco cast non ci resta che attendere il debutto di Dune previsto per il mese di dicembre prossimo, esattamente il 23 dicembre 2020.

In attesa di vedere uno dei colossal più attesi, cosa ne pensate del logo ufficiale presentato da Warner Bors,? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.