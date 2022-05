Stando a quanto rivelato da Variety, potrebbe essere Johan Renck il regista del pilot di Dune: The Sisterhood. Renck è noto per esser stato il regista dell’apprezzata serie Chernobyl, uno dei maggiori successi di HBO, e dovrebbe prendere il posto di Denis Villeneuve, che dopo avere portato al cinema la prima parte della sua trasposizione di Dune intendeva girare anche il pilot di Dune: The Sisterhood. Gli impegni che legano il cineasta alla realizzazione della seconda parte del suo Dune lo avrebbe spinto a riservarsi il ruolo di produttore esecutivo della serie di HBO, affidando a Diane Ademu-John il ruolo di showrunner.

Dune: The Sisterhood: Johan Renck dirigerà il pilot della serie di HBO Max?

Secondo le indiscrezioni raccolte da Variety, sarebbe stato scelto Johan Renck come regista del pilot di Dune: The Sisterhood, serie destinata a HBO Max con cui si vorrebbe espandere l’impianto narrativo del Dune di Villeneuve. Ambientata circa 10.000 anni prima di Dune, Dune: The Sisterhood seguirà le vicende di due sorelle Harkonnen mentre cercano di preservare il compito della Sorellanza Bene Gesserit, opponendosi a forze misteriose che rischiano di compromettere la missione della Sorellanza, ossia preservare l’umanità creando l’esser umano perfetto, il Kwisatz Haderach.

La scelta di raccontare il passato di Dune non è una novità nata in seno alla trasposizione cinematografica di Villeneuve, ma è stata perseguita anche nella dimensione letteraria. Dopo aver raccontato gli anni che precedettero gli eventi di Dune, il figlio di Frank Herbert, Brian, assieme a Kevin J. Anderson aveva dato vita a una serie di romanzi in cui venivano svelati i retroscena della nascita delle Grandi Scuole (Bene Gesserit, Mentat e Gilda Commerciale), scaturiti dalle conseguenze del Jihad Butleriano che aveva contrapposto l’umanità alle Macchine Pensanti.

Non è stato precisato se Dune: The Sisterhood si affiderà a quanto raccontato da Brian Herbert e Kevin J. Anderson nei loro romanzi, ma la serie di HBO Max costituirà, nelle idee del network e di Denis Villeneuve, un punto essenziale nella costruzione del mondo di Dune sul grande e piccolo schermo.