Dune: torna alla luce l’iconico gioco da tavolo

Gale Force Nine ha annunciato la ristampa di Dune, il celebre gioco da tavolo del 1979 ispirato ai romanzi del ciclo di Dune di Frank Herbert.

È di ieri la notizia diffusa durante il GAMA Trade Show, la manifestazione per l’industria del gioco analogica che si tiene a Reno nello stato del Nevada, del ritorno sugli scaffali dei negozi della ristampa di Dune, il rarissimo gioco da tavolo uscito nel 1979 e ispirato alla saga letteraria Sci-Fi di Frank Herbert, grazie a Gale Force Nine.

La casa editrice Gale Force Nine lo scorso agosto aveva annunciato di aver raggiunto un accordo con Legendary Entertainment e Herbert Properties per lo sfruttamento del brand Dune per la realizzazione di giochi da tavolo e di miniature in occasione del nuovo film Dune, in uscita nel 2020. Nessuno si aspettava, però di poter mettere le mani sulla ristampa di questo prodotto che ha segnato la storia dei boardgame è che è diventato oggetto di culto tra i collezionisti e gli appassionati.

Nel gioco da tavolo Dune, ideato da Bill Eberle, Jack Kittredge e Peter Olotka, i giocatori assumono il ruolo di una delle fazioni che tenta di controllare il pianeta desertico Arrakis, conosiuto anche come Dune. A ogni turno, i giocatori si muovono sulla mappa del pianeta tentando di raccogliere la preziosa Spezia, affrontando i giganteschi vermi della sabbia, le mortali tempeste e le forze militari degli altri giocatori.

Ogni fazione, ovviamente, ha delle abilità speciali che travalicano determinate regole nel gioco, e tra le fazioni si forma un delicato equilibrio politico per impedire a qualsiasi parte in gioco di diventare troppo potente. Il gioco si conclude quando una fazione (o due fazioni alleate) è in grado di controllare un certo numero di roccaforti sul pianeta.

Non si hanno ancora notizie certe riguardo alla data di uscita del gioco Dune, di cui è stata mostrata solo una fugace immagine, e speriamo che la ristampa includa anche le due espansioni, The Duel e Spice Harvest, che furono pubblicate a suo tempo.