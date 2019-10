Dungeon 6: parte la campagna su Kickstarter

Al via la campagna Kickstarter del gioco in scatola modulare Dungeon 6 edito da Acchiappasogni.

E’ iniziata una nuova campagna crowdfunding per finanziare il gioco da tavolo Dungeon 6.

Dungeon 6 sarà un nuovo gioco fantasy, completamente modulare, in stile dungeoncrawler denso di epici combattimenti, ideato da Giacomo Bellucci, Luca De Marini, Giacomo Bellucci e Carlo Teo Pedretti ed edito da Acchiappasogni.

Dungeon 6 arriva alla campagna Kickstarter dopo tre anni di playtesting, necessari per ottenere il gioco che vedrà la luce in caso di raggiungimento dell’obbiettivo della raccolta fondi.

Dungeon 6 sarà un gioco in scatola (da 1 a 6 giocatori) che si contraddistinguerà per uno stile immediato e semplice e che non richiederà preparazione. Il motore del gioco sarà interamente basato sul lancio di un d6 e grazie alla sua modularità il gioco sarà in grado di generare di volta in volta ambienti di gioco sempre diversi. I giocatori saranno chiamati a svolgere diverse missioni all’interno della Torre Esagonale, un classico dungeon a là D&D, al suo interno gli eroi troveranno orde di mostri provenienti da un altro piano di esistenza, pronti a sciamare al di fuori della torre per portare distruzione. Gli eroi dovranno quindi addentrarsi nella misteriosa torre, scalare i suoi molti livelli e provare a raggiungere la sommità per chiudere il portale responsabile per l’invasione dei mostri.

Grazie alla sua struttura modulare, composta da tessere in cartoncino ogni partita di Dungeon 6 sarà sempre differente.

I giocatori potranno scegliere se giocare con uno dei personaggi del gioco, oppure sarà possibile crearne di nuovi e sarà possibile accompagnare l’esperienza di gioco di Dungeon 6 all’ascolto della sua colonna sonora originale, che sarà realizzata da Sonor Village, già apprezzati autori delle Colonne Sonore de Le Notti di Nibiru e Augusta Universalis.

La campagna crowdfunding di Dungeon 6 vedrà i suoi autori impegnati nell’impresa di finanziare un gioco in scatola di alto profilo. Acchiappasogni punterà a realizzare un prodotto di qualità ricco di componenti realizzati con materiali di pregio, caratterizzato da splendide illustrazioni fantasy ad opera di Monica Rosa.



Per premiare i backers del progetto la versione Kickstarter del gioco sarà quanto più possibile ricca di componenti esclusive, ma non è tutto per prepararsi a questa nuova avventura Acchiappasogni ha realizzato Lunghe Ombre su Alphazyr un’avventura dimostrativa print-and-play, per provare in anteprima il gioco. Lunghe Ombre su Alphazyr può essere scaricata a questo link.

La campagna crowdfunding di Dungeon 6 è partita oggi venerdì 4 ottobre 2019 sulla piattaforma Kickstarter ed è raggiungibile a questo link.