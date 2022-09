Dungeons and Dragons: le novità 2023 dei manuali italiani con le localizzazioni italiane di Dungeons and Dragons Quinta Edizione. Il prossimo anno vedrà l’arrivo sul mercato italiano di L’oscurità oltre Stregolumen e Il tesoro dei draghi di Fizban, rispettivamente edizioni italiane di The Wild Beyond The Witchlight e Fizban’s Treasury of Dragons.

Dungeons and Dragons: le novità 2023 dei manuali italiani

L’oscurità oltre Stregolumen

Il primo manuale italiano che potrete aggiungere alla vostra collezione sarà L’oscurità oltre Stregolumen, la cui uscita è prevista per febbraio 2023. In L’oscurità oltre Stregolumen sarete chiamati a esplorare la Selva Fatata e il reame di Prismeer dopo aver trascorso una giornata presso una favolosa fiera itinerante magica gestita dal Signor Strego e dal Signor Lumen. L’oscurità oltre Stregolumen sarà un’avventura indicata per personaggio di livello 1-8 e oltre a essere il primo supplemento dedicato interamente alla Selva Fatata con nuovi elementi di approfondimento tematico come razze e oggetti speciali, prevederà la possibilità di risolvere ogni incontro senza combattere.

Il tesoro dei draghi di Fizban

Il secondo trimestre del del 2023 vedrà invece l’arrivo della localizzazione di uno degli ultimi supplementi di regolamento pubblicati: Il tesoro dei draghi di Fizban, manuale interamente dedicato ai draghi!

Il tesoro dei draghi di Fizban sarà un’espansione tematica sui draghi nella quinta edizione, un volume che presenterà le annotazioni a margine di Fizban il Favoloso di Dragonlance. Il libro espanderà e approfondirà il tema dei draghi di ogni tipo, con cenni legati alla loro ecologia e il loro collegamento al vastissimo multiverso del gioco. Per quel che riguarda le novità introdotte in gioco, il manuale includerà un ampio bestiario delle creature legate ai draghi, nuove opzioni per il personaggio, due nuove sottoclassi per il monaco e il ranger, nuove sottorazze dragoniche e gli immancabili strumenti per il DM.

One D&D

Wizards of the Coast ha annunciato la sua decisione di tradurre One D&D, la prossima incarnazione del gioco, nelle lingue più parlate dalla sua comunità di gioco. Al momento non sono stati dati dettagli circa la scelta delle lingue, tuttavia è verosimile ipotizzare l’arrivo dei manuali nelle localizzazioni attuali di Quinta Edizione, italiano incluso. Maggiori informazioni su One D&D saranno condivise all’avvicinarsi della data di distribuzione attesa per il 2024.

Un aggiornamento sulle pubblicazioni in arrivo nel 2022

L’annuncio delle nuove localizzazioni ha dato modo all’editore di Dungeons & Dragons di fare il punto sui manuali italiani precedentemente annunciati e attesi in questa porzione finale dell’anno. A causa dei ritardi sulla logistica globale sia il nuovo Set Introduttivo Draghi dell’Isola delle Tempeste (disponibile per l’acquisto online), sia La Maledizione di Strahd saranno posticipati. Draghi dell’Isola delle Tempeste subirà un leggero ritardo e sarà lanciato sul mercato martedì 18 ottobre, mentre La Maledizione di Strahd uscirà venerdì 25 novembre.