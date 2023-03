Stanno per arrivare 3 nuovi manuali italiani di Dungeons and Dragons: appena annunciate le novità 2023 italiane del popolare gioco di ruolo. Nei prossimi mesi, a partire da maggio fino a novembre, vedremo l’arrivo sul mercato italiano di Il tesoro dei Draghi di Fizban, Viaggi nella Cittadella Radiosa e Dragonlance: L’Ombra della Regina dei Draghi, rispettivamente edizioni italiane di Fizban’s Treasury of Dragons, Journeys Through the Radiant Citadel e Dragonlance: Shadow of the Dragon Queen.

Set Introduttivo: Draghi dell’Isola delle Tempeste disponibile per l’acquisto online

Dungeons and Dragons: 3 nuovi manuali italiani

Il tesoro dei draghi di Fizban

Il tesoro dei draghi di Fizban, il supplemento di regolamento interamente dedicato ai draghi, atterrerà sugli scaffali dei negozi il prossimo 12 maggio.

In questa espansione troveremo le annotazioni a margine di Fizban il Favoloso di Dragonlance e tramite le sue osservazioni Il libro espanderà e approfondirà il tema dei draghi, con cenni legati alla loro ecologia e il loro collegamento al vastissimo multiverso del gioco. Oltre ai cenni di ambientazione il manuale includerà un ampio bestiario delle creature legate ai draghi, nuove opzioni per il personaggio, due nuove sottoclassi per il monaco e il ranger, nuove sottorazze dragoniche e gli immancabili strumenti per il DM.

Viaggi nella Cittadella Radiosa

A settembre 2023 sarà il turno dell’antologia di avventure Viaggi nella Cittadella Radiosa. Questa nuova raccolta proporrà 13 nuove avventure ambientate sul Piano Etereo e più in particolare nella Cittadella Radiosa, una città misteriosa tutta da esplorare, crocevia di avventurieri giunti da luoghi lontani ed esotici.

Viaggi nella Cittadella Radiosa sarà un manuale suggestivo dalle atmosfere eterogenee per via delle diverse influenze culturali che rifletteranno le origini dei diversi autori coinvolti.

Dragonlance: L’Ombra della Regina dei Draghi

Per finire Dragonlance: L’Ombra della Regina dei Draghi uscirà a novembre 2023. Questo manuale molto atteso trasporterà i giocatori all’interno della mitica saga di Dragonlance e permetterà loro di prendere parte alla Guerra delle Lance, l’epico conflitto che ha sconvolto il mondo di Krynn.

Questa campagna permetterà di giocare razze e classi iconiche di Dragonlance come i kender o i Cavalieri di Solamnia e sarà corredata da una novità assoluta, ovvero la possibilità di gestire gli scenari bellici utilizzando il gioco in scatola Heroes of Krynn.

Il nuovo D&D Direct

L’annuncio delle nuove localizzazioni arriva all’indomani di quello sul nuovo D&D Direct, l’evento in streaming dedicato alla community in cui Wizards of the Coast svelerà le ultime novità del gioco di ruolo più famoso del mondo.

D&D Direct si svolgerà martedì 28 Marzo alle 18:00 (orario italiano) e sarà trasmesso sui canali ufficiali di D&D di Twitch e YouTube. Lo streaming avrà una durata di circa 30 minuti e sarà condotto da Gina Darling e Ify Nwadiwe. L’evento sarà l’occasione per mostrare alcune anticipazioni legate ai prossimi manuali di Dungeons & Dragons, ma anche sui videogiochi in uscita e ovviamente anche sul film Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri in uscita il 29 marzo.