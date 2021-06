Dungeons & Dragons Quinta Edizione: tutti i manuali disponibili

La Quinta Edizione di Dungeons & Dragons ha rappresentato per Wizards of the Coast un vero e proprio rinascimento, riscuotendo un clamoroso successo di pubblico e critica. Nel 2020, a sei anni dalla prima pubblicazione della 5e, come è colloquialmente conosciuta, si stima che la community globale conti più di 50 milioni di giocatori.

Il futuro di questo gioco si preannuncia quindi più entusiasmante che mai, con nuovi manuali in arrivo che espanderanno le frontiere del gioco verso nuovi scenari, sempre con grande riguardo per la memoria storica degli oltre 40 anni di D&D.

Abbiamo pensato di elencare tutti i prodotti usciti fino ad ora, per fornirvi un ideale vademecum per orientarsi tra i diversi manuali e supplementi ufficiali.

In questa nostra lista troverete il titolo del libro, una breve sinossi, dove possibile eventuale localizzazione italiana, il link alla nostra recensione estesa e i link di acquisto dei manuali.

Dungeons & Dragons: tutti i manuali della Quinta Edizione

Manuali base e supplementi sul regolamento

Supplementi di ambientazione

Avventure e campagne

Set introduttivi

Manuale del Giocatore (Player’s Handbook)

Il Player’s Handbook, o Manuale del Giocatore, è il primo volume necessario per iniziare le proprie avventure nel mondo della Quinta Edizione e, tra tutti i manuali prodotti da Wizards, è un volume che tutti gli appassionati dovrebbero possedere.

Dall’immancabile introduzione al gioco di ruolo, alla creazione del personaggio, al regolamento di gioco, questo libro guida i giocatori di D&D passo passo verso nuove e avvincenti avventure!

Il Manuale del Giocatore è disponibile anche in italiano, in una edizione curata da Asmodee Italia. Recentemente l’editore ha annunciato l’arrivo di una nuova edizione localizzata disponibile a partire dal 24 settembre 2021, che sarà aggiornata con una serie di errata e contenuti revisionati.

Manuale dei Mostri (Monster Manual)

Il bestiario che racchiude una prima selezione di creature mostruose e non. Il Manuale dei Mostri raccoglie più di 300 creature, ordinate in ordine alfabetico, e corredate delle varie informazioni necessarie al corretto utilizzo all’interno di ogni partita di D&D.

Il volume mette a disposizione una parte introduttiva che descrive l’utilizzo dei vari mostri, delle relative statistiche e delle regole speciali che alcune delle creature potrebbero avere. Oltre all’elenco dei mosti il manuale include anche due appendici, una dedicata alle creature miscellanee e una dedicata alla gestione dei Personaggi Non Giocanti (PNG).

Il Manuale dei Mostri è disponibile anche in italiano, in una edizione curata da Asmodee Italia. Recentemente l’editore ha annunciato l’arrivo di una nuova edizione localizzata disponibile a partire dal 24 settembre 2021, che sarà aggiornata con una serie di errata e contenuti revisionati.

Guida del Dungeon Master (Dungeon Master’s Guide)

Il terzo manuale core di Dungeons & Dragons Quinta Edizione è il libro riservato a chi vuole intraprendere il ruolo di narratore e arbitro di una sessione di D&D. Il volume include la lista degli oggetti magici, una serie di regole opzionali e tutti gli strumenti e informazioni aggiuntive riservate ai DM. La Guida del Dungeon Master è quindi strutturata in quattro parti: Il Maestro dei Mondi (Master of Worlds), Il Maestro delle Avventure (Master of Adventures), Il Maestro delle Regole (Master of Rules) e alcune appendici.

Il Maestro dei Mondi analizza nel dettaglio gli aspetti legati al worldbuilding di una campagna di gioco originale e di come poter mettere in relazione il proprio setting con il ramificato multiverso del gioco. Il Maestro delle Avventure analizza tutti gli aspetti legati al creare avventure (gestire gli incontri, creare PNG, il downtime tra una sessione e un’altra, come assegnare i tesori e le ricompense). Il Maestro delle Regole spiega come applicare in modo ottimale le regole del gioco, dando la possibilità anche di avvalersi di particolari varianti opzioni per rendere il gioco ancora più personale e funzionale alle esigenze del gruppo di gioco. Le Appendici includono una serie di strumenti e risorse opzionali dedicate ai DM, come ad esempio la generazione di dungeon istantanei e una serie di letture addizionali consigliate.

Volo’s Guide to Monsters

Questo libro è un manuale che porta la firma di Volothamp Geddarm, celebre cronista di Forgotten Realms, al cui interno sono riportate tutte le sue scoperte in fatto di nuove speci mostruose e non. Il volume introduce alcune nuove razze giocabili (aasimar, firbolg, goliath, kenku, lizardfolk, tabaxi e tritoni) e la possibilità di giocare alcune razze mostruose (bugbear, goblin, hobgoblin, coboldi, orchi e yuan-ti).

Oltre alle nuove razze giocabili il manuale include moltissimi nuovi mostri, che non hanno trovato spazio all’interno del Manuale dei Mostri e amplia, con ulteriori informazioni, la lore su alcune creature iconiche tra cui beholder, giganti, goblinoidi, mind flayer e yuan-ti.

Guida Omnicomprensiva di Xanathar (Xanathar’s Guide to Everything)

Questo supplemento di D&D raccoglie una serie di nuove opzioni per i giocatori e il DM. Molto più di un semplice “Manuale del Giocatore 2“, il libro è ideato come un volume metatestuale che oltre a presentare del nuovo contenuto di gioco, contestualizza lo stesso con alcune annotazioni a margine scritte da uno degli antagonisti più temuti di Forgotten Realms: lo Xanathar di Waterdeep.

Le nuove opzioni includono: 31 nuove sottoclassi, nuovi incantesimi, nuovi talenti, idee per la creazione del background del PG, nuove indicazioni per il DM e alcune appendici ricche di idee per la creazione di campagne condivise e tabelle di nomi in moltissime lingue diverse (fantasy e non).

Mordenkainen’s Tome of Foes

Un supplemento di approfondimento, che introduce razze, mostri e spunti d’ambientazione attraverso le annotazioni di Mordenkainen, iconico mago di Greyhawk nonché primo personaggio giocato dall’ideatore di D&D Gary Gygax. La sezione dedicata alle varie razze amplia con informazioni di setting e nuove opzioni relative a demoni e diavoli (The Blood War), elfi, nani e duergar, githyanki e githzerai, halfling e gnomi. Per quel che riguarda il bestiario di questo supplemento sono presenti 100 nuovi mostri.

Tasha’s Cauldron of Everything

L’ultimo supplemento di regolamento finora uscito è intitolato alla maga Tasha e, ovviamente, anche in questo caso il libro riporta il punto di vista sulle novità introdotte di questo celebre Personaggio Non Giocante. Tasha’s Cauldron of Everything presenta nuove opzioni per i personaggi (tra cui la possibilità di scegliere una razza e poter allocare i bonus alle abilità a prescindere dalla razza del PG), nuove classi, l’introduzione dei patroni per il gruppo, nuovi oggetti magici e nuovi strumenti a disposizione del DM per strutturare una campagna di gioco.

Guida degli Avventurieri alla Costa della Spada (Sword Coast Adventurer’s Guide)

Guida degli Avventurieri alla Costa della Spada è un supplemento che aggiorna il canone dell’ambientazione di Forgotten Realms alla Quinta Edizione. Si tratta di un manuale fortemente consigliato qualora vogliate ambientare tutte le vostre avventure in questa iconica ambientazione, o abbiate bisogno di materiale da integrare ai volumi dedicati alle avventure ufficiali che hanno luogo nel mondo di Toril.

Il manuale contiene inoltre alcune opzioni per i personaggi caratteristiche di questo setting, come nuove sottoclassi tra cui il Drago Purpureo, nuove opzioni per le razze e background specifici legati all’ambientazione.

Guildmasters’ Guide to Ravnica

Guildmasters’ Guide to Ravnica è il primo volume di Dungeons & Dragons dedicato ad uno dei mondi di Magic: The Gathering, il più famoso e giocato gioco di carte collezionabili. L’ambientazione di Ravnica immerge i giocatori nell’omonima città-pianeta, un mondo permeato dalla magia, governato da dieci gilde in competizione tra loro. Guildmasters’ Guide to Ravnica include cinque nuove razze (centauri, minotauri, loxodon, Vedalkin e Simic hybrids), due nuove sottoclassi (Dominio dell’Ordine per il Chierico e il Circolo delle Spore per il Druido) e gli immancabili oggetti magici e tesori dedicati.

Acquisitions Incorporated

Il supplemento Acquisitions Incorporated descrive nel dettaglio come ambientare una partita di D&D emulando la famigerata Acquisitions Incorporated, ovvero l’organizzazione protagonista dell’omonimo live-streaming di successo ideato da Penny Arcade. Il manuale, oltre a fornire linee guida per i personaggi per gestire il proprio franchise di Acquisitions Incorporated include anche nuove opzioni per i personaggi, un’avventura in sei parti (The Orrery of the Wanderer) e nuovi mostri.

Eberron: Rinascita dopo l’Ultima Guerra (Eberron: Rising from the Last War)

Eberron: Rinascita dopo l’Ultima Guerra è il manuale che aggiorna il canone di questa ambientazione alla Quinta Edizione, con una panoramica estremamente dettagliata su questo mondo che aggiorna il fantasy con toni steam magic e cinematografici; il volume introduce tutti gli elementi caratteristi del setting, come le nuove razze di personaggi, i Marchi del Drago e la classe dell’artefice. Tra le novità per 5e, il manuale di Eberron include nuove regole sulla gestione del party, le Reliquie dimenticate, nuovi oggetti magici e mostri.

Explorer’s Guide to Wildemount

Explorer’s Guide to Wildemount, si ispira alla seconda campagna di Critical Role, lo show di successo di Matthew Mercer, e introduce tra le ambientazioni ufficiali di Dungeons & Dragons il mondo di Exadria e la regione di Wildemount.

Il manuale contiene un’avventura iniziale per ciascuna delle quattro regioni (livelli 1-3), tre nuove sottoclassi, una nuova scuola di magia chiamata Dunamancy, oltre 20 nuovi mostri e i Vestiges of Divergence, una nuova tipologia di oggetti magici.

Mythic Odysseys of Theros

Mythic Odysseys of Theros è un manuale di ambientazione che adatta per Dungeons & Dragons l’ambientazione di Theros di Magic. Si tratta del secondo manuale di gioco che basato su una delle espansioni del gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering. Il mondo di Theros è ispirato alla mitologia greca e uno degli elementi centrali di questa ambientazione è la fortissima partecipazione divina: gli dei sono presenti nel mondo e la loro influenza agisce direttamente sulle vite dei suoi abitanti.

Mythic Odysseys of Theros include nuove razze native (tra cui satiri e leonin), due sottoclassi (Collegio dell’Eloquenza per il Bardo e Giuramento della Gloria per il Paladino), alcune nuove meccaniche pensate per enfatizzare il tema della mitologia greca, oggetti magici e alcuni nuovi mostri, tra cui creature di livello epico.

Van Richten’s Guide to Ravenloft

Van Richten’s Guide to Ravenloft è un manuale che nelle sue 256 pagine presenta nel dettaglio l’ambientazione di Ravenloft aggiornata alla Quinta Edizione. Van Richten’s Guide to Ravenloft contiene anche consigli dettagliati sulla gestione di una campagna a tema horror, tema che viene analizzato in tutte le sue sfaccettature, dal gotico all’horror più moderno: il libro presenta i Domains of Dread (Domini del Terrore), le 39 regioni che compongono il Piano della Paura.

In questo volume le note a margine espongono la corrispondenza tra il cacciatore di vampiri Rudolph Van Richten e altri eroi di Ravenloft. Il tema horror è sviluppato con grande cura, infatti tra gli strumenti a disposizione del Dungeon Master, il manuale spiega nel dettaglio come narrare in sicurezza un gioco a tema horror.

Il Tesoro della Regina dei Draghi (Hoard of the Dragon Queen)

Il Tesoro della Regina dei Draghi è un modulo di avventura di Forgotten Realms per personaggi di livello 1-7. Il modulo ruota attorno ai piani del Culto del Drago per liberare Tiamat, la malvagia dea dei draghi cromatici, dai Nove Inferni. Il Tesoro della Regina dei Draghi è la prima parte della campagna Tirannia dei Draghi (Tyranny of Dragons), la cui continuazione diretta in L’ascesa di Tiamat, il modulo di avventura successivo.

L’Ascesa di Tiamat (The Rise of Tiamat)

L’Ascesa di Tiamat è la continuazione diretta de Il Tesoro della Regina dei Draghi, non può quindi essere giocato in modo indipendente. L’avventura è concepita per personaggi di livello 8-15. Con l’avanzare della minaccia del Culto del Drago, i giocatori dovranno utilizzare ogni risorsa in loro possesso per riuscire a scongiurare il ritorno di Tiamat nei Reami.

Principi dell’Apocalisse (Princes of the Apocalypse)

Principi dell’Apocalisse è una campagna per personaggi dal livello 1 al livello 15 ed è ambientata nel Faerûn durante il 1491 CV. I giocatori affronteranno quattro diversi culti elementali, responsabili di aver causato enormi devastazioni, al fine di scatenare una forza catastrofica sconosciuta.

Fuga dall’Abisso (Out of the Abyss)

Questa avventura, ambientata nell’Underdark, è indicata per personaggi di livello 1–15. I giocatori si ritroveranno prigionieri e sulla via della loro fuga scopriranno i piani malvagi di un potente mago elfo oscuro. Riusciranno quindi a contrastare le forze oscure che vorrebbero scuotere le fondamenta dei Forgotten Realms consumandoli dal profondo?

Curse of Strahd

Curse of Strahd è un’avventura per personaggi di livello 1-10. In questa campagna, gli avventurieri valicano le sinistre Nebbie di Barovia, una landa tetra e gotica governata da un malvagio principe vampiro: Strahd von Zarovich. Nel loro viaggio attraverso questa terra, i giocatori, dovranno affrontare insidie terribili, orrori indicibili e cercare di compiere il loro destino.

Storm King’s Thunder

Storm King’s Thunder è una campagna progettata per portare i personaggi dal livello 1 fino al livello 11. In questa nuova avventura i giganti dei Forgotten Realms stanno invadendo i Reami. L’unica speranza per le genti del Faerun è riposta nei giocatori, che dovranno contrastare questa minaccia. Riusciranno in questa impresa titanica, prima che i giganti, sia in senso figurato che letterale, schiaccino la popolazione?

Tales from the Yawning Portal

Tales from the Yawning Portal contiene sette celebri avventure delle precedenti Dungeons & Dragons, adattate per la Quinta Edizione. Si tratta di avventure iconiche degli oltre 40 anni di D&D, capaci di appassionare i vecchi giocatori e conquistare i nuovi.

Di seguito l’elenco delle avventure:

The Sunless Citadel (livello 1)

The Forge of Fury (livello 3)

The Hidden Shrine of Tamoachan (livello 5)

White Plume Mountain (livello 8)

Dead in Thay (livello 9-11)

Against the Giants (livello 11)

Tomb of Horrors (livello 13+)

Tomb of Annihilation

Tomb of Annihilation è un’avventura per personaggi dal livello 1 al livello 11. La trama è incentrata sulla Maledizione della Morte, una malattia mortale che colpisce chiunque sia mai stato risuscitato dai morti e impedisce a chiunque sia morto di risorgere. I giocatori saranno assoldata da una persona colpita da questa afflizione, con l’obiettivo di recuperare un potente artefatto in grado di spezzare la maledizione dalla giungla del Chult nei Forgotten Realms.

Waterdeep: Il Furto dei Dragoni (Waterdeep: Dragon Heist)

Volothamp Geddarm assolda gli avventurieri in una caccia al tesoro senza esclusione di colpi per le strade (i tetti e i sotterranei) di Waterdeep. Questo modulo presenta una struttura non lineare, in quanto a seconda di alcune decisioni del Dungeon Master, i giocatori potrebbero affrontare alcuni dei cattivi iconici della lore di Forgotten Realms, tra i quali Manshoon, Jarlaxle Baenre e lo Xanathar. Nonostante la caratura dei PNG coinvolti Waterdeep: Il Furto dei Dragoni si posiziona come un’avventura per eroi di livello 1-5.

Waterdeep: Il Dungeon del Mago Folle (Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage)

Sotto la città di Waterdeep si dipana una fitta rete di cunicoli: si tratta dell’ Undermountain, uno dei dungeon più famosi e pericolosi di tutto il Faerun. I giocatori dovranno addentrarsi fin nelle sue viscere, all’insegna di una lunga esplorazione costellata da moltissimi incontri pericolosi e potenzialmente letali. Waterdeep: Il Dungeon del Mago Folle è il primo modulo di alto livello di D&D Quinta edizione ed è adatto per personaggi a partire dal quinto livello fino a superare il ventesimo.

Ghosts of Saltmarsh

Ghosts of Saltmarsh contiene sette storiche avventure a tema marittimo di Dungeons & Dragons, adattate per la Quinta Edizione. Di seguito l’elenco delle avventure:

The Sinister Secret of Saltmarsh (livello 1)

Danger at Dunwater (livello 3)

Salvage Operation (livello 4)

Isle of the Abbey (livello 5)

The Final Enemy (livello 7)

Tammeraut’s Fate (livello 9)

The Styes (livello 11)

Baldur’s Gate: Discesa nell’Avernus (Baldur’s Gate: Descent Into Avernus)

Baldur’s Gate: Discesa nell’Avernus è una campagna per personaggi di livello 1-13, ambientata inizialmente nella celebre città di Baldur’s Gate. In seguito ad una scia sinistra di eventi che stanno avvolgendo la città sotto l’influenza di corruzione demoniaca, gli avventurieri intraprenderanno un percorso di redenzione discendendo nell’Avernus, il primo strato dei Nove Inferni, che è governato dall’Arcidiavolo Zariel.

Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden

Rime of the Frostmaiden è un modulo per personaggi di livello 1-12 che si svolge nelle Icewind Dale dei Forgotten Realms, regione settentrionale del Faerun caratterizzata da climi estremi. Questa campagna narra di un terrore oscuro che infesta i Dieci Comuni (Ten-Towns) e porterà i personaggi nei numerosi luoghi misteriosi e desolati che circondano questi insediamenti di frontiera.

Candlekeep Mysteries

Candlekeep Mysteries è una raccolta di avventure di Dungeons & Dragons, che hanno come particolarità quella di avere la biblioteca di Candlekeep come luogo di partenza. Di seguito l’elenco delle avventure:

The Joy of Extradimensional Spaces (livello 1) di Michael Polkinghorn

Mazfroth’s Mighty Digressions (livello 2) di Alison Huang

Book of the Raven (livello 3) di Christopher Perkins

A Deep and Creeping Darkness (livello 4) di Sarah Madsen

Shemshime’s Bedtime Rhyme (livello 4) di Ari Levitch

The Price of Beauty (livello 5) di Mark Hulmes

Book of Cylinders (livello 6) di Graeme Barber

Sarah of Yellowcrest Manor (livello 7) di Derek Ruiz

Lore of Lurue (livello 8) di Kelly Lynne D’Angelo

Kandlekeep Dekonstruction (livello 9) di Amy Vorpahl

Zikran’s Zephyrean Tome (livello 10) di Taymoor Regman

The Curious Tale of Wisteria Vale (livello 11) di Kienna Shaw

The Book of Inner Alchemy (livello 12) di Daniel Kwan

The Canopic Being (livello 13) di Jennifer Kretchmer

The Scrivener’s Tale (livello 14) di Brandes Stoddard

Alkazaar’s Appendix (livello 15) di Adam Lee

Xanthoria (livello 16) di Toni Winslow-Brill

Starter Set

Lo Starter Set è un set introduttivo concepito per fornire a chi si avvicina per la prima volta al gioco di ruolo e a Dungeons & Dragons tutti gli strumenti necessari per prendere confidenza con le meccaniche basilari. La scatola contiene un regolamento di 32 pagine per i personaggi di livello 1-5, La Miniera Perduta di Phandelver, un modulo avventura di 64 pagine, cinque personaggi pre-generati e sei dadi poliedrici.

Stranger Things Dungeons & Dragons Roleplaying Game Starter Set

Stranger Things Dungeons & Dragons Roleplaying Game Starter Set è un cofanetto che va a replicare l’iconica “Scatola Rossa” di Dungeons & Dragons. Questo set include Hunt for the Thessalhydra, l’avventura di D&D che i protagonisti di Stranger Things giocano nella prima stagione dello show Netflix. All’interno della scatola si trovano anche le schede dei personaggi, ispirate ai personaggi di D&D interpretati da Will e i suoi amici, un set di dadi e due miniature esclusive del Demogorgone (una dipinta e una non dipinta).

Dungeons & Dragons Essentials Kit

Dungeons & Dragons Essentials Kit, o Kit Essenziale, è una scatola al cui interno è contenuto un regolamento di 64 pagine con nuove regole sulla creazione dei personaggi, un’avventura intitolata Dragon of Icespire Peak, un set di dadi, schede dei personaggi e 81 carte riassuntive con le meccaniche di gioco.

Il Kit Essenziale aggiorna e sostituisce lo Starter Set e quindi in ottica di set introduttivo dovrebbe essere la scatola indispensabile per chi desidera provare ad avvicinarsi a questo gioco. Recentemente l’editore ha annunciato l’arrivo del Kit Essenziale, l’edizione localizzata per l’Italia, a partire dal 24 settembre 2021.

Dungeons & Dragons vs. Rick and Morty Tabletop Roleplaying Game Adventure

Dungeons & Dragons vs. Rick and Morty è un boxed set dedicato a Rick and Morty e al loro folle mondo. Questo cofanetto include un’avventura a tema Rick and Morty (The Lost Dungeon Of Rickedness: Big Rick Energy), un regolamento, cinque schede personaggio pregenerate ispirate ai personaggi della serie, uno schermo DM con un’illustrazione originale e un set di dadi.