In occasione dell’uscita nella sale cinematografiche del lungometraggio di Dungeons and Dragons, L’onore dei ladri, abbiamo selezionato alcuni libri e fumetti che siamo certi possano accompagnarvi in questo importante rilancio mondiale. Infatti, nato negli anni ’70, il fenomeno Dungeons and Dragons sta vivendo oggi un momento davvero magico, con il franchise che si ritrova in costante ascesa grazie anche al successo di serie televisive del calibro di Stranger Things.

Libri e Fumetti per i fan di Dungeons and Dragons

L’onore dei ladri – La strada per Neverwinter

La prima proposta che abbiamo selezionato per voi è un libro che vi porterà a conoscere gli eventi precedenti a quanto visto nel film de L’onore dei ladri – La storia vede al centro il bardo Edgin, la barbara Holga e il loro gruppo di avventurieri, impegnati in una serie di avventure collocate nelle ambientazioni dei giochi di ruolo Dungeons and Dragons. L’onore dei ladri – La strada per Neverwinter, questo il titolo del libro, è scritto da Jaleigh Johnson (tra gli altri suoi libri ricordiamo The Secrets of Solace, The Quest to the Uncharted Lands e The Door to the Lost) e edito da Armenia.

La vita di Edgin Darvis è un disastro. Tutto ciò che gli è rimasto sono il liuto e il bell’aspetto. Dopo un incontro casuale con la tosta Holga, Edgin è costretto a riflettere sulle sue scelte sbagliate. Fortunatamente, il mondo è pieno di ricchi sciocchi che implorano solo di essere alleggeriti dei loro soldi. E così Edgin e Holga formano una squadra: insieme all’affascinante canaglia Forge Fitzwilliam e Simon, uno stregone con un intenso complesso di inferiorità, si propongono di riempirsi le tasche di oro, con tutti i mezzi. Assieme ai compagni, Edgin combatte i mostri in tutti i regni: predoni gnoll, streghe, fate e altro ancora cedono alle loro armi affilate e al loro acume. Ma quando incontrano un nuovo “cattivo” più sofisticato, le lame affilate e i penetranti occhi azzurri potrebbero non essere più sufficienti…

L’onore dei ladri – La strada per Neverwinter è composto da 288 pagine nel formato 14 x 21 cm, brossurato con alette, e viene proposto sul mercato al prezzo di copertina di 16,00 euro.

L’onore dei ladri – La Festa della Luna

La seconda proposta di questa selezione è edita da Panini Comics, che presenta il nuovo fumetto ufficiale di Dungeons and Dragons intitolato L’onore dei ladri – La Festa della Luna. Grazie a questa emozionante avventura a fumetti potremo vivere la storia dei ladri Edgin e della sua squadra, bloccati in una città sotto assedio dopo il fallimento del loro ultimo colpo. Ma la situazione si complica quando scoprono che una minaccia ancora più oscura si cela dietro la Festa della Luna e che il Re dei Banditi non è l’unico a nascondere dei segreti. La storia si dipana attraverso numerosi colpi di scena, intrighi e sorprese, mentre i protagonisti cercano di scoprire la verità dietro gli eventi che stanno accadendo intorno a loro. In una storia bonus, siamo inoltre testimoni della sfida che il paladino Xenk deve affrontare per proteggere un artefatto dal potere misterioso e pericoloso.

Dungeons and Dragons: L’onore dei ladri – La Festa della Luna è composto da 96 pagine a colori nel formato 17×26 cm con copertina cartonata. Il suo prezzo di copertina è di 18,00 euro.

Dungeons and Dragons Omnibus 1

Se sei nuovo al mondo di Dungeons and Dragons, non puoi perderti il volume Dungeons and Dragons Omnibus 1. Si tratta infatti di un’opera perfetta per immergersi nel mondo in questo fantastico mondo, conoscere i personaggi iconici e le sue ambientazioni mozzafiato. Scritto dal talentuoso sceneggiatore Jim Zub (noto anche per Avengers: No Surrender, Champions), questa raccolta contiene le prime tre avventure della leggendaria compagnia di eroi, guidata dal ranger Minsc e dal suo fedele criceto spaziale Boo. Con disegni eccezionali di Max Dunbar (Batman Beyond: Neo-Year), Nelson Dániel (Judge Dredd) e Netho Diaz (Legion of X), questo volume da 384 pagine è una vera e propria opera d’arte, ricca di sfumature e dettagli.

