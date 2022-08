I registi di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, il film di Dungeons & Dragons, hanno ammesso di essere ricorsi a strumenti online come D&D Beyond in modo da avere le regole del gioco di ruolo edito da Wizards of the Coast sempre sott’occhio.

Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, D&D Beyond è stato usato sul set

Dungeons & Dragons può apparire come un gioco monolitico caratterizzato da un regolamento insidioso, spesso anche per i giocatori più esperti. Ci sono diversi modi per ovviare a questo problema, come ad esempio utilizzare uno Schermo del Master, ovvero una sorta di piccolo “separé” a pannelli al cui interno sono raccolte le regole più utili (come tabelle e varie note sul gioco), avere sempre a portata degli appunti personali o avvalersi di servizi online come D&D Beyond.

D&D Beyond è la piattaforma online ufficiale di Dungeons & Dragons e mette a disposizione degli utenti diversi servizi, come la creazione delle schede, la creazione e gestione di una propria campagna di Dungeons and Dragons e ovviamente la consultazione di tutti i manuali del gioco.

I registi John Francis Daley e John Goldstein e il produttore del film Jeff Latcham hanno dichiarato che durante la produzione del film hanno fatto ricorso più volte a questo strumento online, proprio per assicurarsi una corretta trasposizione delle regole. Latcham ha raccontato come D&D Beyond rientrava nella normalità della vita sul set, ricordando di come in certe occasioni le riprese venivano interrotte per verificare se una data scena fosse coerente con quanto riportato dal compendio online.

Le fonti utilizzare sul set non si sono limitate solo a D&D Beyond, tra i siti consultati durante le riprese vi è stato anche Forgotten Realms Wiki, una wiki interamente dedicata a Forgotten Realms e che nelle sue pagine raccoglie la quasi totalità della lore passata e presente dell’ambientazione, utilizzata invece per avere un riscontro per quel che riguarda la correttezza delle informazioni legate all’ambientazione di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri.