Le battute in Dungeons and Dragons – L’onore dei Ladri non rovineranno l’atmosfera del gioco di ruolo. Anche se il film sarà una commedia infatti non significa che sarà una sorta di insulto al celeberrimo gioco di ruolo da tavolo. Il prossimo film di Dungeons and Dragons presenta un cast stellare che include Chris Pine nei panni di Edgin il Bardo, Michelle Rodriguez nei panni di Holga la Barbara, Regé-Jean Page nel ruolodi Xenk il Paladino, Justice Smith come Simon lo Stregone, Sophia Lillis come la Druida Tieflieng Doric e Hugh Grant nella parte del Ladro Forge Fitzwilliam.

Il film, che è stato scritto e diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley di Game Night – Indovina chi muore stasera?, segue questo party nelle sue improbabili avventure mentre si imbarca in una pericolosa ricerca per recuperare un manufatto perduto da tempo, anche se lo fa con un tono leggero.

Dungeons and Dragons – L’onore dei Ladri: le battute non rovineranno l’atmosfera del gioco di ruolo

Durante una recente intervista, Goldstein e Daley hanno spiegato perché il prossimo film di Dungeons & Dragons, pur essendo una commedia, non insulterà il gioco originale o i suoi appassionati fan. Gli sceneggiatori-registi del film spiegano che

Lo spirito del gioco di D&D è un gruppo di persone intorno a un tavolo, che a volte si prendono per il culo a vicenda, ma che non prendono per il culo il gioco stesso.

Per questo motivo hanno approcciato il loro adattamento cinematografico con lo stesso spirito, come potete leggere nella spiegazione completa di Goldstein qui di seguito:

Tutto inizia con il personaggio. Non importa di che genere sia. Ciò che interessa al pubblico è: ‘Chi stiamo seguendo e perché dovremmo investire in loro?’. Questo è sempre stato il nostro approccio, indipendentemente dalle dimensioni e dalla scala. Voglio uscire con i personaggi che creiamo. E non vorrei uscire con qualcuno che prende le cose troppo sul serio. Per noi è molto divertente. Tipo, chi fa queste regole? Non possiamo semplicemente spegnere quella parte del nostro cervello che mette in discussione le cose, quindi mettiamo in discussione tutti i dati del genere fantasy. Fa parte del divertimento di fare un film come questo!

Acquistate i manuali originali e tutto l’occorrente per le vostre campagne di D&D qui su Amazon!

I commenti degli sceneggiatori-registi rassicurano anche sul fatto che, anche se Dungeons & Dragons – L’onore dei Ladri è una commedia, non è una vera e propria parodia alla Monty Python e il Sacro Graal, né deriderà il gioco originale. Il film uscirà il 31 marzo 2023.