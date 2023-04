In Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri che easter egg compaiono? Scovarli tutti non è un’impresa da poco, perché il film è costellato da moltissime citazioni che omaggiano sia la storia del gioco che la sua rilevanza all’interno della cultura nerd e geek. Nonostante la mole di easter egg questo però non preclude la godibilità del film stesso, perché tra i punti di forza della pellicola vi è la sua capacità di rimanere godibile sia per chi non ha mai giocato a Dungeons & Dragons, che per gli estimatori più competenti.

Se siete curiosi di scoprire quali riferimenti compaiono nel film in questo articolo troverete una risposta a questa domanda, perché abbiamo voluto misurarci in questa caccia al tesoro ed elencare tutti gli easter egg del film.

Quello che ne è risultato è un elenco che comprende elementi provenienti sia dalla lore di Dungeons & Dragons e Forgotten Realms, ma anche inattese comparsate che poco hanno a che fare con il gioco di ruolo più famoso del mondo. Per non appesantire troppo l’articolo in questa lista di citazioni abbiamo escluso volutamente tutti i luoghi del film e tutti i mostri e le creature, di cui potete leggere nei rispettivi approfondimenti.

ATTENZIONE ALLERTA SPOILER: trattandosi di un articolo che parla esplicitamente di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri vi invitiamo a interrompere subito la lettura qualora non abbiate ancora visto il film.

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri: tutti gli easter egg

Ajantis Ilvastarr

Quanti di voi hanno giocato al primo Baldur’s Gate? Se avete risposto affermativamente ricorderete certamente Ajantis Ilvastarr, un paladino molto zelante e possibile companion del gioco, animato da un sacro fervore che gli fa percepire il male ovunque. Sebbene questa descrizione potrebbe adattarsi perfettamente per l’archetipo di un qualsiasi paladino, non abbiamo potuto fare a meno di notare una certa somiglianza con Xenk Yendar ed alcune sue esclamazioni, che sembrano uscire direttamente dai dialoghi del gioco Bioware.

Alleanza dei Lord

L’Alleanza dei Lord è una delle fazioni politiche del Faerun che si occupa di contrastare le attività illegali delle società segrete attive sul territorio. Si tratta di un’ organizzazione che persegue obiettivi di legalità e ordine. L’Alleanza dei Lord rappresenta gli interessi dei governanti delle città del Nord e delle Terre Centrali Occidentali e al suo interno operano i governanti delle città e paesi liberi della regione. Nel film l’Alleanza dei Lord viene citata all’inizio, durante l’udienza per la scarcerazione di Edgin e Holga ed è composta da quattro consiglieri: il Cancelliere Norixius (un dragonide), la Baronessa Torbo (una halfling), il Cancelliere Anderton (un umano) e il Cancelliere Jarnathan (un aarakocra).

Borsa conservante

Un dettaglio che non è sfuggito ai giocatori più attenti riguarda il costume di Simon. Il nostro stregone preferito infatti porta con sé una borsa molto particolare, sia nell’aspetto che nelle sue caratteristiche. Quella che esteriormente appare come un tascapane decorato con motivi tessili particolari che ricordano un volto sornione è in realtà una borsa conservante, un oggetto magico estremamente pratico e utile. La borsa conservante è un oggetto magico il cui spazio interno è molto più grande di quanto le sue dimensioni esterne suggeriscono, permettendo così di raccogliere al suo interno fino a 250 chili, rimanendo seppur a pieno carico leggerissima. Questo perché l’interno della borsa è ricavato da una sacca del Piano Astrale, pertanto una volta all’interno gli oggetti spariscono dal Piano Materiale (è la dimensione nativa dei personaggi e di gran parte delle ambientazioni) fino a che non li si richiama.

Critical Role

Se oggi Dungeons & Dragons è un nome così rilevante nella cultura pop parte di questo successo è dovuto anche a show come Critical Role, che hanno contribuito a spianare la strada verso il successo di D&D. Non stupisce quindi il fatto che Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri omaggi in qualche modo lo show di Matthew Mercer, con un piccolo ma significativo easter egg. Durante il suo spettacolo Simon cerca di impressionare il pubblico utilizzando una serie di trucchetti, tra cui Prestidigitazione. Questa magia consente di evocare, per esempio, un effetto sensoriale innocuo e istantaneo, come una pioggia di scintille, una folata di vento, una tenue melodia musicale o il profumo dell’erba appena tagliata. Si tratta di una scelta intenzionale degli autori, che in questo caso hanno voluto omaggiare Fresh Cut Grass (per l’appunto Erba Appena Tagliata), il personaggio attuale di Sam Riegel (Scanlan in Vox Machina).

Culto del Drago

8l Culto del Drago è una fazione malvagia attiva da secoli nel Faerun e che aspira a sovvertire l’ordine grazie al dominio da parte dei draghi. In passato la venerazione di questi cultisti era riposta nei draghi nonmorti, tuttavia in tempi più recenti il culto è stato sconvolto da una riorganizzazione interna che ha portato al comando i seguaci di Tiamat, la divinità malvagia dei draghi cromatici. In Dungeons & Dragons il Culto del Drago è una delle tante fazioni antagoniste che i giocatori possono affrontare, infatti appaiono in diversi moduli e campagne, tra cui il manuale di Quinta Edizione Tirannia dei draghi. In questa campagna i giocatori dovranno opporsi al Culto del Drago che è alla ricerca di alcune maschere necessarie per liberare Tiamat dai Nove Inferni. Nel film si menziona il Culto del Drago durante la ricerca per l’Elmo della Disgiunzione, il potente artefatto in grado di annullare qualsiasi effetto magico, le cui tracce erano andate perdute dopo l’epica battaglia tra il Clan dell’Alce e il drago nero Rakor.

Dagult Neverember

Prima che Forge, aiutato da Sofina, prendesse il controllo di Neverwinter a capo dela città gioiello del nord vi era Dagult Neverember, tuttavia c’è una buona possibilità che questo nome non vi dica nulla se non avete giocato l’avventura Waterdeep: Il Furto dei Dragoni (disponibile per l’acquisto online). Prima di diventare Lord Protettore di Neverwinter, Neverember aveva ricoperto la carica di Lord Svelato di Wateerdeep, tuttavia a causa del suo temperamento tirannico fu destituito ed esiliato dalla città.

Elminster Aumar

Si potrebbero letteralmente scrivere pagine e pagine su Elminster, dato che questo personaggio partorito dalla geniale mente di Ed Greenwood è il protagonista di svariati romanzi a lui dedicati. Volendo sintetizzare la sua storia possiamo dire che Elminster Aumar è il mago più potente di tutti il Faerun, tra i più eminenti Saggi dei Reami nonché Prescelto di Mystra, Dea della Magia. La fama di questo personaggio è tale da riecheggiare per quasi tutto il Faerun poiché nel corso della sua esistenza (Elminster ha 1280 anni) ha ripetutamente salvato il mondo dalla distruzione. Un dettaglio ulteriore per apprezzare questo personaggio, in relazione al film, è la sua appartenenza agli Arpisti, la società segreta in cui militano Edgin e Xenk.

Enclave di Smeraldo

L’Enclave di Smeraldo è un’altra delle fazioni che animano la politica del Faerun. Si tratta di un’organizzazione composta da druidi e da coloro che hanno un forte legame con la natura, che ha come obiettivo quello della protezione e preservazione dell’ambiente a ogni costo. L’adesione alla causa dei suoi appartenenti è qualcosa di totalizzante al punto che le azioni degli affiliati possono oscillare tra il benevolo e il radicale. Nel film l’esistenza dell’Enclave di Smeraldo è minacciata dall’operato di Forge, che li dichiara fuorilegge, per questo motivo Doric, seppur con riluttanza, decide di unirsi al gruppo.

Il party “originale” di D&D

Tra i vari cameo del film durante la scena del labirinto fa capolino anche una bella citazione alla serie animata di Dungeons & Dragons. Questo cameo, che ci ha riscaldato il cuore, porta sul grande schermo quello che in moltissimi considerano il party originale di D&D, ovvero Hank il Ranger, Eric il Cavaliere, Diana l’Acrobata, Presto il Mago, Sheila la ladra, Bobby il Barbaro e Uni l’unicorno. Per questo storico manipolo di eroi quella del film non è certo la prima apparizione al di fuori della mitica serie animata. Negli ultimi anni, complice l’ondata di nostalgia per gli anni ‘80, Wizards of the Coast ha periodicamente dedicato spazio a questi personaggi con varie operazioni, come ad esempio un’edizione speciale di Secret Lair di Magic: the Gathering, mentre per quel che riguarda Dungeons & Dragons il party del cartone animato è stato utilizzato per illustrare il Set Introduttivo: Draghi dell’Isola delle Tempeste (disponibile per l’acquisto online).

Il simbolo di Kelemvor

Una delle scene più divertenti de L’onore dei ladri è senza dubbio quella in cui il gruppo interroga i cadaveri della battaglia delle brughiere. In questa scena Edgin è in grado di porre 5 domande ai cadaveri grazie all’utilizzo di un simbolo magico. Non si tratta però di un talismano qualunque, quello in possesso di Simon è un simbolo di Kelemvor, una delle varie divinità della morte di Forgotten Realms.

I Monty Python

I Monty Python sono un gruppo comico britannico che tra la fine degli anni ‘60 e i primi anni ‘80 ha rivoluzionato la comicità con uno stile surreale e sopra le righe, grazie alla serie tv Monty Python’s Flying Circus e i film Monty Python e il Sacro Graal, Brian di Nazareth e Monty Python – Il senso della vita.

La comicità tipica del gruppo è utilizzata in alcuni dialoghi in modo discreto (questo è più evidente guardando il film in lingua originale), tuttavia la grande mongolfiera con l’effige di Forge che sorvola l’arena di Neverwinter è un chiaro omaggio alla quarta stagione di Flying Circus.

Mordenkainen

Il nome Mordenkainen è un nome leggendario conosciuto in tutto il multiverso di Dungeons & Dragons e che genera in ogni giocatore e avventuriero un senso di timore e reverenza, perché si tratta del mago più potente dell’intero multiverso, nonché personaggio giocante di Gary Gygax, uno dei due padri di D&D.

A Mordenkainen sono intitolati alcuni incantesimi del gioco, da lui creati nel corso delle sue avventure, come: Disgiunzione di Mordenkainen, Elucubrazione di Mordenkainen, Reggia Meravigliosa di Mordenkainen, Santuario Privato di Mordenkainen, Segugio Fedele di Mordenkainen e Spada di Mordenkainen. Nel film invece, viene citato il Sigillo di Mordenkainen, un incantesimo in grado di rendere impenetrabile un luogo o un oggetto. In Quinta edizione Mordenkainen è presente, oltre che nella lista degli incantesimi, in altri manuali: in Mordenkainen Tome of Foes e Mordenkainen presenta: Mostri del Multiverso come voce narrante, mentre in Baldur’s Gate: Descent into Avernus e La Maledizione di Stradh comparirà come PNG.

Volothamp Geddarm

Concludiamo l’elenco degli easter egg con Volothamp Geddarm, o più semplicemente Volo. Nel film compare sotto forma di ritratto, è infatti il soggetto del dipinto che viene usato dal gruppo per intrufolarsi all’interno della sala del tesoro. Volo è una vera e propria celebrità del Faerun, autore di numerose guide sui mostri e sui luoghi dei Forgotten Realms. Riconoscibile dal suo ampio cappello Volo è un personaggio esuberante e pieno di risorse, anche se alcuni lo descriverebbero come una canaglia amante dei pettegolezzi, pomposo e pretenzioso e dedito a esagerazioni, travisamenti e voli di fantasia. In Quinta edizione Volo è presente in diversi manuali: in Volo’s Guide to Monster come voce narrante del supplemento, mentre possiamo trovarlo come PNG in Tomb of Annihilation, Waterdeep: Il Furto dei Dragoni e Waterdeep: il Dungeon del Mago Folle.