Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri è uno dei titoli più attesi dell’annata cinematografica, e nonostante le perplessità dei fan più puristi del gioco di ruolo di Wizards of Coast è innegabile che i due trailer mostrati abbiano alimentato una grande curiosità per questo film. Tra le critiche più spietate dei fan hardcore del gioco da tavolo si è sempre imposta quella che mira a mettere in discussione l’attinenza della trasposizione cinematografica alla lore del gioco, focalizzandosi sia sulle creature magiche che sulla caratterizzazione dei protagonisti. A contenere queste lecite perplessità interviene in questi giorni Chris Pine, il bardo Elgin in Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, che rivela come questa sia la sua classe preferita.

L’Elgin di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, Chris Pine, svela che il bardo è la sua classe preferita

Questa confessione dell’attore noto per esser stato anche il volto del James Kirk della Kelvin-timeline di Star Trek è arrivata durante un incontro tenutosi durante il SXSW Film Festival, dove Pine ha svelato alcuni retroscena del suo rapporto con il suo alter ego, non mancando di valorizzare la relativamente semplice preparazione per il ruolo rispetto ad altri colleghi:

Amo davvero tantissimo esser un bardo. Nessuna preparazione, un sacco di sorrisi

Considerati alcuni dei più recenti ruoli nella carriera dell’attore, tra cui Jack Ryan in una delle più recenti reinterpretazioni cinematografiche dell’agente segreto creato da Tom Clancy, non doversi preparare fisicamente per questo ruolo deve esser stato un vero sollievo.

Dungeons and Dragons: L'onore dei ladri

Durate questo incontro, non solo Chris Pine ha svelato che il Bardo di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri è la sua classe preferita, ma ha rivelato un legame familiare diretto con Dungeons & Dragons:

Sono abituato a vedere mio padre giocare come un guerriero, e ha 82 anni. E’ come improvvisare, per un attore è un gioco

In questa occasione, al fianco di Chris Pine erano presenti anche gli altri attori del cast, che non si sono limitati a parlare dei propri personaggi, ma hanno svelato come nessuno di loro si sentisse degno di fare il Dungeon Master, al punto che Michelle Rodriguez chiarisce perché il cast di Dungeon & Dragons – L’onore dei ladri non potrebbe mai presentarsi come DM