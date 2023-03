Il sito internet D&D Beyond, ha fornito le schede con le statistiche di alcuni personaggi nella storia di Dungeons and Dragons: L’onore dei ladri. Si tratta di numeri interessanti che potrebbero, in un certo qual modo, anticiparci qualche dettaglio in più riguardo ai protagonisti della nuova pellicola, e alle regole del mondo in cui si muoveranno.

Dungeons and Dragons: L'onore dei ladri

In base alle statistiche recentemente riportate da D&D Beyond (tramite CBR), sembra che Xenk il Paladino (Regé-Jean Page), ad esempio, abbia un legame molto particolare con il principale antagonista di Dungeons and Dragons: L’onore dei ladri, anche se non sappiamo ancora cosa significhi per lui nel dettaglio. I numeri della sua scheda indicano che ha una durata della vita insolitamente lunga per un essere umano a causa di un potere di cui ancora non conosciamo le ragioni. In aggiunta a tutto questo ha un’altra abilità insolita e ingiustificata: la Dark Vision.

Parlando per un secondo di Forge Fitzwilliam the Rogue (Hugh Grant), la sua scheda statistiche ci appare abbastanza confusa. Nonostante venga definito un ladro, possiede Carisma e Saggezza insolitamente alti (20 e 17). Queste sono seguite dalle statistiche più basse che comprendono la forza, destrezza (14) e costituzione (13).

Ovviamente i numeri qui proposti non anticipano troppo nei confronti della storia, ma restano comunque qualcosa d’interessante in più su Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, specialmente per gli appassionati che vogliono cominciare a speculare su quello che la pellicola si è prefissata di raccontare. Informazioni del genere, inoltre, possono fungere da esempio per le campagne di coloro che vogliono vivere il film “in prima persona”, interagendo direttamente con quello che accade, in maniera del tutto personale (se interessati ad approfondire questo gioco in prima persona, potete trovare i set introduttivi su Amazon).

Di seguito vi lasciamo la sinossi ufficiale del film, in arrivo nei cinema dal 30 marzo: