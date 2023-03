Dungeons and Dragons sbarca su Minecraft con una collaborazione ufficiale che vedrà l’arrivo di un DLC del videogioco e un’espansione del gioco di ruolo interamente dedicata alle creature poligonali di Minecraft. L’annuncio è stato dato durante D&D Direct, l’evento in streaming dedicato alla community di Dungeons & Dragons, durante il quale sono stati svelati i primi dettagli di questa nuova e particolarissima collaborazione.

Dungeons & Dragons X Minecraft: il Monstrous Compendium

A partire da oggi sarà disponibile su D&D Beyond Dungeons & Dragons X Minecraft Monstrous Compendium un nuovo contenuto gratuito che raccoglierà alcune delle creature più famose del videogioco di Mojang Studios. A sviluppare questo nuovo supplemento è stato Dan Dillon, Game Designer di Wizards of the Coast.

Il Monstrous Compendium di Minecraft sarà un compendio simile a quelli precedentemente realizzati (Spelljammer e Dragonlance) e presenterà 5 iconiche creature provenienti dall’universo del videogioco, permettendo così ai giocatori che lo desidereranno di inserire questi particolarissimi mostri nelle proprie sessioni di Dungeons & Dragons.

Ogni creatura sarà corredata da un testo introduttivo che ne dettaglierà le caratteristiche e dal relativo blocco delle statistiche, necessario a allineare al sistema di gioco le peculiarità dei mostri di Minecraft.

Nel piccolo bestiario farà ovviamente la sua comparsa il creeper una delle creature più iconiche del videogioco e che è pronto a terrorizzare gli sventurati avventurieri che se ne imbatteranno. Questo perché la versione D&D di questo mob rispecchierà le caratteristiche della sua controparte videoludica cogliendo sempre di sorpresa i personaggi.

Minecraft Monstrous Compendium non si rivolgerà solo agli appassionati di Minecraft, che in questo modo potranno creare un’avventura di Dungeons & Dragons nel mondo di Minecraft, ma potrà essere utilizzato da tutti i DM che vorranno arricchire le proprie partite con qualcosa di inatteso e dalle dinamiche imprevedibili.

Dungeons & Dragons arriva in Minecraft

Oltre al compendio dedicato ai mostri del videogioco la collaborazione tra il gioco di ruolo più famoso del mondo e Minecraft vedrà l’arrivo di un DLC a tema che immergerà i giocatori nelle atmosfere e nei luoghi più amati dei Forgotten Realms.

Il DLC di Minecraft sarà un’avventura action rpg classica in cui i giocatori, nei panni di un personaggio (si potrà scegliere tra paladino, barbaro, mago e ladro) esploreranno il mondo, affronteranno mostri e troveranno tesori.

L’esperienza di gioco di questo DLC sarà molto simile a quella di Minecraft, ma presenterà alcune variazioni ideate per rendere al meglio le atmosfere e il gameplay tipico di D&D. Questo significherà che il combat system del gioco sarà proposto in una versione rivisitata che includerà le abilità speciali delle diverse classi dei personaggi.

Procedendo nell’esplorazione del mondo e con l’avanzamento della trama i personaggi raccoglieranno esperienza (oltre che tesori), diventando così più forti e sbloccando delle nuove abilità speciali. La trasposizione del gioco di ruolo terrà conto anche delle capacità del personaggio e dei tiri di dado attraverso scelte multiple basate sulla scheda del personaggio, il cui esito sarà stabilito dai tiri di dado.

Dungeons & Dragons X Minecraft sarà disponibile su tutte le piattaforme su cui è possibile giocare Minecraft e sarà un’avventura standalone da circa 10 ore completamente slegata dal contenuto principale del gioco (per giocarlo sarà comunque necessario installare il gioco) e pur essendo pensato principalmente per un’esperienza single player potrà essere giocarlo anche in multiplayer, inoltre una volta installato le skin delle classi saranno accessibili anche al di fuori della mappa avventura.