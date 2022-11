Ci sono delle novità su Dungeons & Dragons e le polemiche relative agli hadozee con l’annuncio di un nuovo approccio editoriale legato alla consapevolezza su alcuni temi sensibili, emerso a causa di alcune polemiche su Spelljammer: Adventures in Space. In merito a questa situazione Christopher Perkins, il senior story designer di Dungeons & Dragons, ha rilasciato un lungo post su D&D Beyond con gli aggiornamenti sulle nuove revisioni del gioco scaturite in seguito alla controversia degli hadozee di Spelljammer.

Il post del blog (che potete leggere qui) risponde in merito ai punti ritenuti problematici, fornendo un aggiornamento sul nuovo processo di revisione dei contenuti e come questo sarà implementato, sia per quel che riguarda Spelljammer, sia per i prodotti di pubblicazione futura.

Apprendere da Spelljammer: il caso degli hadozee

La prima tiratura di Spelljammer: Adventures in Space includeva due contenuti che la community aveva segnalato come offensivi: il primo riguardava un’illustrazione di un bardo hadozee riminiscente dei menestrelli, una forma di rappresentazione basata su stereotipi razzisti delle persone di colore, il secondo invece era un paragrafo sul background degli hadozee che rafforzava gli stereotipi dannosi verso la comunità afroamericana.

Al momento questi due passaggi sono stati già rimossi nelle versioni digitali del contenuto, ma Wizards of the Coast ha dichiarato che le future ristampe dei manuali di Spelljammer ometteranno sia l’illustrazione che il testo offensivo.

Il ruolo dei consulenti culturali nel nuovo processo di revisione

L’obiettivo di questo nuovo processo di revisione sarà quello di assicurare ai fan un prodotto sempre più consapevole verso la sua platea di utilizzo. Per raggiungere questo scopo il team di Dungeons & Dragons lavorerà a stretto contatto con un team di consulenti culturali, incaricati di revisionare attentamente ogni contenuto.

Perkins ha dichiarato che in passato questo genere di revisione avveniva soltanto a discrezione del responsabile del prodotto, che identificava quali parti di un contenuto necessitavano di un ulteriore controllo su tematiche inclusive ed etiche.

Il nuovo processo dello studio, invece, prevederà che ogni parola, illustrazione e mappa sarà valutata da più consulenti culturali esterni prima della pubblicazione, questo perché il team di Dungeons & Dragons pur abbracciando etnie e generi diversi, vuole avvalersi del supporto di consulenti esterni indipendenti con esperienze e sensibilità diverse.

Il processo di revisione avverrà in momenti diversi dello sviluppo di un prodotto e almeno una volta durante la fase di creazione del testo, la creazione delle illustrazioni e durante la fase di finalizzazione del prodotto. Inoltre, testi e illustrazioni saranno ulteriormente rivisti separatamente fino alla fase di revisione del prodotto finale.

Dopo aver completato le loro revisioni, i consulenti culturali invieranno le relazioni scritte che saranno condivise con lo studio, che svilupperà quanto riferito dai consulenti.

I feedback e le modifiche proposte saranno quindi raccolte in un unico documento per la revisione da parte dei consulenti e del produttore esecutivo dello studio e una volta approvate verranno implementate. Nel caso in cui le osservazioni richiedessero la creazione di nuovo contenuto, questo sarà a sua volta oggetto di nuove revisioni.

I manuali saranno ristampati?

Il nuovo processo di revisione dell’inclusione non riguarderà solo i prodotti in fase di sviluppo, ma impatterà anche le ristampe dei manuali esistenti.

Il primo manuale figlio di questo nuovo processo di controllo sarà ovviamente Spelljammer: Adventures in Space, il cui annuncio di ristampa era stato dato nei mesi scorsi e che presenterà ulteriori correzioni, oltre a quelle tristemente note riguardanti gli hadozee.

Al fine di garantire una comunicazione trasparente tutte le nuove revisioni di Spelljammer saranno disponibili gratuitamente in un’errata di D&D Beyond.