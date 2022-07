Volete giocare gratis Spelljammer? La prima avventura, Spelljammer Academy, è gratis su D&D Beyond. Manca poco all’uscita di Spelljammer: Adventures in Space, manuale di prossima uscita di Dungeons & Dragons Quinta Edizione. Per prepararsi a questo evento Wizards of the Coast ha reso disponibile gratuitamente Spelljammer Academy, un’avventura introduttiva per la nuova campagna di Dungeons & Dragons.

Spelljammer gratis: come avere Spelljammer Academy

Spelljammer non è un nome nuovo per gli appassionati di Dungeons & Dragons, si tratta infatti di una delle ambientazioni storiche del gioco, che ha visto la luce nel 1989 per Advanced Dungeons & Dragons grazie alla penna di Jeff Grubb e che dal prossimo agosto rivivrà nuovamente in Quinta Edizione con il manuale Spelljammer: Adventures in Space.

Spelljammer Academy è un’avventura introduttiva ideata per presentare a tutti i giocatori l’ambientazione di Spelljammer, una tra i setting più particolari tra tutti i mondi di Dungeons & Dragons, la cui particolarità è quella di fondere il consueto canone fantasy tipico di questo gioco di ruolo con quello dell’esplorazione spaziale tipico del genere space opera.

Grazie a questa avventura propedeutica i giocatori potranno avvicinarsi a questa cornice narrativa in modo da poter apprezzare appieno Light of Xaryxis, l’avventura contenuta all’interno del manuale per personaggi di livello 5-8, che potrà essere giocata come seguito di Spelljammer Academy.

Spelljammer Academy (che trovate qui) può essere ottenuta gratuitamente su D&D Beyond, piattaforma online per Dungeons & Dragons recentemente acquisita da Wizards, sarà un modulo che conterrà quattro avventure per 3-7 personaggi a partire dal primo livello.

La prima avventura catapulterà i giocatori nel centro di orientamento della Spelljammer Academy, dove saranno messi alla prova per testare le capacità necessarie ad attraversare e sopravvivere nella distesa mortale del cosmo. Le avventure del modulo non saranno distribuite in un’unica soluzione, occorrerà sbloccarle una per una completando le varie fasi dell’addestramento. In ogni caso ogni parte del supplemento darà diritto alle varie avventure in formato digitale e ai contenuti correlati per il database di gioco di D&D Beyond.