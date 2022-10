È finalmente disponibile per l’acquisto Starter Set – Dragons of Stormwreck Isle, edizione in lingua originale del Set Introduttivo: Draghi dell’Isola delle Tempeste di Dungeons & Dragons. L’uscita dell’edizione inglese di questo nuovissimo starter set anticiperà di qualche settimana la localizzazione italiana che sarà disponibile a partire dal prossimo 18 ottobre.

Set Introduttivo: Draghi dell’Isola delle Tempeste disponibile per l’acquisto online

Dungeons & Dragons: Starter Set è disponibile

Draghi dell’Isola delle Tempeste sarà un nuovo punto d’accesso per il mondo di Dungeons & Dragons, per tutti i nuovi giocatori e Dungeon Master e offrirà scenari pieni di azione in cui gli eroi potranno affrontare mostri, sostenere prove e ovviamente trovare tesori!

Questa nuova incarnazione dei ben collaudati Set Introduttivi sarà indicata specificamente per nuovi giocatori in un viaggio alla scoperta di questo gioco dal livello 1 al livello 3. All’interno della scatola sarà infatti possibile trovare un regolamento introduttivo di Dungeons & Dragons, un libretto di avventure, cinque personaggi pronti per giocare e un set di dadi da gioco.

È inoltre disponibile gratuitamente lo scenario introduttivo “Marinai Annegati” (puoi scaricarlo qui), una breve avventura che fungerà da preludio agli eventi che si svolgeranno in Draghi dell’Isola delle Tempeste.

A supporto del Set Introduttivo, per rendere ancora più accessibile il mondo di Dungeons & Dragons, Wizards of the Coast ha realizzato una playlist di video di D&D su YouTube (in lingua inglese), creata per aiutare i nuovi giocatori e i Dungeon Master a imparare a giocare. La playlist includerà una serie di tutorial video in lingua inglese video che renderanno ancora più semplice muovere i primi passi in D&D, rispondendo a domande quali come utilizzare il Set Introduttivo, come i DM possono prepararsi per l’avventura, come giocare di ruolo e molto altro ancora.

Dungeons & Dragons a scuola

Draghi dell’Isola delle Tempeste si preannuncia come un contenuto di gioco particolarmente adatto anche ai giocatori più giovani, infatti a partire da quest’autunno nelle scuole degli Stati Uniti prenderà il via un innovativo programma didattico interdisciplinare volto a rafforzare le doti linguistiche, le competenze di risoluzione dei problemi e le abilità interpersonali, che porterà Dungeons & Dragons sui banchi di scuola come strumento educativo, utilizzando proprio Draghi dell’Isola delle Tempeste come parte del kit didattico.