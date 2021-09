Dungeons & Dragons: il ritorno di Warduke e dei giocattoli della LJN!

La Wizards of the Coast sta rispolverando numerosi personaggi le cui origini si confondono, e si fondono, con quelle di Dungeons & Dragons stesso. E’ questo il caso di uno dei cattivi per eccellenza, più famoso negli Stati Uniti che da noi a dire il vero, Warduke. Si tratta di un malvagio guerriero solitario, armato di un grosso scudo, una spada e un caratteristico elmo alato che farà la sua ri-comparsa nel prossimo supplemento per Dungeons&Dragons The Wild Beyond the Witchlight.

Origini

Warduke appare per la prima volta nel supplemento AC 1: The Shady Dragon Inn scritto da Carl Smith nel 1983. Tra le altre cose questo fu il primo Accessorio (ACessory) prodotto per la “nuova” linea base di Dungeons&Dragons curata all’epoca da Frank Mentzer. E’ stato anche uno dei primi esempi di cross-marketing nel mondo di Dungeons&Dragons, fornendo le statistiche per numerosi personaggi presenti nella linea di giocattoli prodotti dalla LJN nel 1983. Tra questi giocattoli appare appunto Warduke che viene presentato come un Guerriero Umano di ottavo livello con le seguenti caratteristiche: Classe Armatura 2, Punti Ferita: 59, Forza 16, Intelligenza 9, Saggezza 11, Destrezza11, Costituzione 8, Carisma 11. Nel supplemento di parla di un’antica amicizia divenuta estrema rivalità col paladino Strongheart. Suoi amici, o meglio, alleati, sono i malvagi Kelek, uno stregone, e Skylla un’incantatrice.

Warduke comparirà poi nell’avventura XL-1: Quest for the Heartstone di Michael L. Gray, datata 1984, dove fanno la loro apparizione numerosi altri personaggi delle linea di giocatoli LJN . L’avventura non è un granché, essendo un mero supporto ai giocattoli, ma da essa apprendiamo che Warduke un tempo sembrava essere un umano di indole buona finché non fu esposto alla luce della Heartstone che ne rivelò la vera natura malvagia.

Warduke e Kelek faranno anche una comparsata nel cartone animato di Dungeons&Dragons (Marvel Productions Ltd./New World Animation Ltd., TSR e Toei Animation), trasmessa sul canale CBS, durante il quinto episodio della prima stagione, messo in onda il 15 ottobre 1983 e in alcuni libri illustrati come The Forest of Enchantment del 1983.

La Rinascita

Per molti anni sparirà dal mondo di Dungeons & Dragons per poi fare il suo trionfale ritorno nel 2003 su Dungeons Magazine 105 dove Erik Mona ne aggiorna le statistiche:

Classe Armatura: 34

Punti Ferita: 318

Forza 32

Intelligenza 13

Saggezza 15

Destrezza 16

Costituzione 28

Carisma 20

più un discreto equipaggiamento:

“spada bastarda +3 anarchica dell’esplosione infuocata anatema degli umani

pugnale avvelenato

mezza armatura +3 adamantina della fortificazione moderata cerimoniale chiodata

scudo pesante di metallo +5 dello sfondamento

elmo di Warduke

talismano della salute +6

guanti della forza del gigante +6

stivali della velocità, anello della protezione +3

innesto diabolico

sguardo terrificante

Anche il suo background verrò arricchito e sarà inserito nella storia di Greyhawk ai tempi delle grandi Guerre come uno dei Gerarchi della Horned Society, un’organizzazione dedicata al male.

Nel 2006 entrerà a far parte anche della linea di miniature predipinte e collezionabili nel set War Drums.

Nell’ottobre 2013 esce, in versione completamente gratuita, creato da Count Monte, un videogioco amatoriale ma decisamente ben fatto che ricorda i mitici Champions of Mystara e Knights of the Round: “Dungeons and Dragons: The Rise of Warduke” . Potete trovarlo e provarlo a questo link . Attenzione perché rischiate di perderci delle giornate intere!

Conclusioni

Arriviamo così al 2021, anno in cui Warduke uscirà in una versione Funko POP!, la famosa linea di figure con la testa grossa, e in cui farà la sua apparizione nell’avventura The Wild Beyond the Witchlight. Non sarà il solo vecchio giocattolo LJN a fare la sua comparsa ma arriveranno anche molti altri suoi “colleghi”. Warduke farà parte della League of Malevolence insieme a Kelek, Skylla, Zargash che sarà contrastata da da un gruppo noto come Valor’s Call, che includerà Strongheart, Elkhorn, Ringlerun, Molliver e Mercion. La Wizkids ha già pronta una serie di miniature predipinte a loro dedicate. Insomma, una vera e propria operazione nostalgia che dovrebbe riavvicinare parecchi vecchi giocatori a Dungeons&Dragons 5° Edizione. Non ci resta che aspettare la fine di settembre e vedremo se ci saranno riusciti!