Dungeons & Dragons e le Action Figures LJN

La LJN era un’azienda americana che si è occupava della produzione di giocattoli e di videogiochi. Era specializzata nel produrre materiale derivato da licenze legate a film, spettacoli televisivi e celebrità varie come “Back to the Future“, “Gremlins“, “Indiana Jones“, “The Terminator“, “Dune” e”TigerSharks“. Produsse videogiochi principalmente per il Nintendo Entertainment System (NES) che oggigiorno sono rinomati sopratutto per essere alcuni dei più brutti mai pubblicati.

Fondata nel 1970 da Jack Friedman l’azienda è stata attiva fino al 1995 quando venne acquisita dall’Acclaim Entertainment, azienda specializzata nello sviluppo e pubblicazione di videogames per varie console e PC.

Il nome LJN è nato prendendo le prime lettere di Lewis J. Norman, ciò Norman J. Lewis al contrario, colui che assunse nella sua azienda di giocattoli Friedman come rappresentante delle vendite.

Dungeons & Dragons: LNJ vs Mego

Nel 1982 la LJN si scontrò con la Mego, altra importante ditta nel settore dei giocattoli, per ottenere la licenza di produrre una linea di personaggi legati al famoso gioco di Dungeons & Dragons. La LJN riuscì ad avere la meglio e pensò a un’operazione in grande stile lanciando una prima wave di personaggi nel 1983 e una seconda nel 1984. In totale si trattava di 19 personaggi, 6 creature e un playset, la famosa The Fortress of Fangs, in realtà un po’ troppo piccola per la scala dei personaggi.

Action figure: la prima serie

La prima serie di action figures, abbastanza facili da reperire, era composta da:

Northlord

Ogre King

Warduke

Young Male Titan

Elkhorn

Kelek

Mercion

Peralay

Ringlerun

Strongheart

Zarak

Action figure: la seconda serie

La seconda serie di action figures, più rara, era composta da:

Bowmarc

Deeth

Drex

Grimsword

Hawkler

Zorgar

Mandoom

Mettaflame

Le creature comprendevano:

Bronze Dragon

Destrier

Dragonne

Hooked Horror

Nightmare

Tiamat, molto difficile da reperire integra a causa delle ali molto fragili.

Action figure: i mostri “a molla”

Tutto sommato si trattava di una linea estesa, con un numero di personaggi che poteva rivaleggiare con molti dei concorrenti della sua epoca. La qualità delle action figures era sicuramente molto buona sia per quanto riguarda la pittura, gli accessori e le illustrazioni delle scatole. Fu prodotta anche una serie di tre mostri con la carica a molla, fuori scala e dal design completamente diverso dal resto della linea.

In cantiere c’erano altri personaggi e un altro playset completo, The Snake Cave Playset, che però non videro mai la luce.

La TSR produsse essa stessa un certo numero di personaggi pieghevoli in plastica morbida che includeva umani, elfi, orchi e diversi mostri con tesori o accessori. Erano giochi molto basici, senza articolazioni e dipinti in modo approssimativo.

La linea di giocattoli non durò molto nonostante Dungeons & Dragons all’epoca fosse un brand molto forte e in continua espansione. Si pensa che l’insuccesso fu dato dai problemi che D&D stava passando all’epoca con la nascita, nel 1983, del movimento “Bothered About Dungeons & Dragons” (B.A.D.D.) che teorizzava come D&D avvicinasse i giovani all’occulto e al satanismo. Il movimento negli Stati Uniti ebbe un certo seguito con apparizioni su vari media, ed è così probabile che molti genitori non fossero attratti da dei giochi tanto pericolosi.

Dungeons & Dragons: il cartone animato

Questa teoria è suffragata anche dall’arrivo del cartone animato di Dungeons & Dragons, sempre nel 1983, che ha un tono molto più “soft”, basti pensare al piccolo e tenero unicorno che nella linea di giocattoli LJN non avrebbe mai potuto trovare posto. Era decisamente strana l’idea di creare un cartone animato completamente slegato dai giocattoli. All’epoca si usava decisamente il contrario: creare un cartone basato sui giocattoli per supportarne la vendita, come successe per i Masters of the Universe, G. I. Joe e altri. Alcuni personaggi delle LJN fecero delle comparsate nel cartone animato ma si trattava più che altro di dei veri e propri cameo.

Forse il problema maggiore era quello di comunicazione tra le varie anime della TSR. Nel 1983, la TSR era stata divisa in quattro società: TSR, Inc., TSR International, TSR Ventures, and TSR Entertainment, Inc. al cui comando si ponevano i due fratelli Kevin e Brian Blume, che portarono quasi al fallimento tutta l’azienda, e Gary Gygax.

Gary Gygax si occupò del cartone animato e delle relative licenze ma, sembra, non della linea LJN.

La linea di giochi della LJN arrivò anche in Italia distribuita dalla bresciana AL ES ma non si hanno molte altre informazioni in merito.

Action figure: arriva Hasbro

E’ notizia di questi giorni che Hasbro ha messo in produzione una nuova action figure dedicata a uno dei personaggi iconici dei Forgotten Realms: Drizzt Do’Urden e la sua pantera Guenhwyvar. Sembra essere un prodotto di notevole qualità, per ora acquistabile solo negli Stati Uniti tramite il sito Hasbro Pulse.

Potrebbe essere il preludio al lancio di una linea di nuove action figures dedicare a Dungeons & Dragons? Noi lo speriamo.