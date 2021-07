Dungeons & Dragons: arriva Fizban!

In occasione della prima giornata di D&D Live, Wizards of the Coast ha svelato il titolo del nuovo manuale di Dungeons & Dragons: Fizban’s Treasury Of Dragons.

Il nuovo supplemento sarà interamente dedicato ai draghi e conterrà informazioni di ambientazione, approfondimenti di regolamento, nuove opzioni per i giocatori e una serie di nuovi mostri tematici. Nonostante il titolo del manuale Fizban’s Treasury Of Dragons non sarà un volume di ambientazione, quindi gli appassionati di Dragonlance dovranno attendere ancora per poter leggere di questa ambientazione per la Quinta Edizione.

Chi è Fizban il Favoloso?

Fizban’s Treasury Of Dragons prosegue l’ormai collaudata formula dei manuali di Quinta Edizione in cui il tema parlando del volume è contestualizzato in modo metatestuale, grazie a delle informazioni a margine scritte da uno dei personaggi iconici della sconfinata mitologia di Dungeons & Dragons.

Fizban il Favoloso è un personaggio proveniente dalla saga di Dragonlance, che viene introdotto per la prima volta nelle pagine de I draghi del crepuscolo d’autunno (link Amazon), primo libro della saga. Questo personaggio si presenta come un vecchio mago dall’aria distratta e con un temperamento fumino; tra i suoi tratti distintivi la lunga barba bianca e l’informe cappello di cui si dimentica continuamente.

Il vecchio mago cela in realtà un segreto: egli è, in realtà, l’incarnazione terrena del dio Paladine, divinità benevola la cui vera forma è quella di un maestoso drago di platino.

Guidati dalle divertenti note di questa eccentrica divinità drago, Fizban’s Treasury Of Dragons sarà un vero e proprio manuale di “dracologia” e includerà tutte le informazioni sui draghi e le creature a loro affini, arrivando a rivelare la storia del Primo Mondo e il ruolo svolto da Bahamut e Tiamat nella sua creazione e distruzione.

Tutto ciò che avreste voluto sapere sui draghi

Fizban’s Treasury Of Dragons, come anticipato, sarà un volume antologico sui draghi e sul loro ruolo all’interno di Dungeons & Dragons. Questo supplemento per la Quinta Edizione, oltre a dettagliare ogni aspetto legato a queste creature fantastiche, illustrerà il ruolo cosmologico dei draghi e dei motivi che hanno portato i draghi a diventare i Re delle creature mitologiche, nonché parte integrante del titolo di questo gioco di ruolo.

Dal punto di vista dei contenuti di questo supplemento, alcune delle opzioni presenti in Fizban’s Treasury Of Dragons erano state presentate e testate nei mesi scorsi tramite le Unearthed Arcana, che periodicamente Wizards sottopone alla sua community.

La principale novità del manuale sarà il ritorno dei draghi gemmati, apparsi per la prima volta nella seconda edizione, prima in via non ufficiale in Dragon #37 del maggio 1980 e poi 12 anni dopo ufficialmente nel Monstrous Compendium Fiend Folio Appendix. I draghi gemmati nelle precedenti edizioni completavano il panorama dei draghi, ponendosi a metà strada tra i draghi cromatici (tipicamente malvagi) e i metallici (tipicamente buoni); i cinque draghi neutrali, prendevano il nome da cinque gemme colorate: ametista, cristallo, smeraldo, zaffiro e il topazio. In Quinta Edizione questi draghi saranno caratterizzati da tipologie di danno, quali Forza (Ametista), Radioso (Cristallo), Psichico (Smeraldo), Tuono (Zaffiro) e Necrotico (Topazio) diverse da quelle associate alle altre tipologie di drago.

Tra le opzioni per i personaggi giocanti ci sarà la possibilità di utilizzare nuove opzioni per quel che riguarda le origini dei dragonidi, nuove sottoclassi a tema drago per monaci e ranger e nuove opzioni per talenti e incantesimi.

I Dungeon Master troveranno invece tutte le informazioni di regolamento volte a sviluppare ulteriormente l’argomento, come ad esempio la descrizione dettagliata delle tane di 20 draghi diversi. Oltre i cenni di ecologia ed etologia draconica, Fizban’s Treasury Of Dragons, presenterà un bestiario completo che includerà una varietà di nuovi draghi, creature correlate, aspetti degli dei dei draghi, servitori dei draghi e altro ancora.

Fizban’s Treasury Of Dragons: quando uscirà

Fizban’s Treasury Of Dragons sarà messo in commercio, in inglese, a partire dal 19 ottobre 2021. Come è consuetudine anche questo manuale sarà realizzato in due versioni, alternative e regular cover, con l’edizione alternative riservata al circuito dei punti vendita specializzati.

Entrambe le copertine presenteranno lo stesso soggetto, la lotta tra un drago rosso e un drago di cristallo, ma le due illustrazioni si differenzieranno per adattarsi alla linea editoriale che vuole un design più unitario per le edizioni regular e uno più distintivo per quelle alternative.