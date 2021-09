Dungeons & Dragons: arriva una nuova edizione

Grandi novità in arrivo per Dungeons & Dragons: il popolare gioco di ruolo fantasy riceverà un importante aggiornamento delle regole nel 2024. Il grande annuncio è stato dato durante la conferenza sul futuro di D&D tenutosi in occasione della D&D Celebration. A fare gli onori di casa Ray Winninger, Liz Schuh, Chris Perkins e Jeremy Crawford.

L’aggiornamento delle regole arriverà nel 2024, in occasione del cinquantesimo anniversario del gioco. Questo nuovo set di regole sarà da intendere come una nuova evoluzione del gioco, perfettamente compatibile con la Quinta Edizione. Non si tratterà quindi di una “Sesta Edizione”, quanto più una rivisitazione dei contenuti di regolamento assimilabile a quanto fatto nel 2003 con la 3.5: i nuovi manuali proporranno così una revisione e riorganizzazione delle regole esistenti, ma che nella loro essenza rimarranno legate allo spirito della 5E.

La data del 2024 non rappresenterà soltanto l’importante anniversario di Dungeons & Dragons, ma celebrerà anche un’altra ricorrenza importante, ovvero i dieci anni dalla pubblicazione della Quinta Edizione, avvenuta nell’estate del 2014. In termini di vita editoriale l’annuncio dell’aggiornamento delle regole di 5E risulta quindi allineato con il resto delle precedenti edizioni, le quali si sono avvicendate ogni dieci anni circa.

Dungeons & Dragons: i nuovi manuali

Dungeons & Dragons ha presentato un nuovo manuale di regolamento chiamato Mordenkainen Presents: Monsters of the Multiverse, questo sarà una raccolta di contenuti tratti dai precedenti volumi di D&D 5E. I contenuti di Mordenkainen Presents: Monsters of the Multiverse includeranno una serie di elementi, tra cui 30 razze giocabili non presenti nel Manuale del Giocatore e 250 blocchi di statistiche dei mostri, rivisti e ottimizzati in seguito ai feedback dei giocatori.

Mordenkainen Presents: Monsters of the Multiverse sarà pubblicato come parte di un cofanetto di espansione in uscita a gennaio 2022 (il cofanetto conterrà anche Xanathar’s Guide to Everything e Tasha’s Cauldron of Everything) per poi essere messo in vendita singolarmente nel corso dell’anno.

Uno dei più grandi cambiamenti introdotti da Mordenkainen Presents: Monsters of the Multiverse, sarà il modo in cui verranno presentati i PNG e mostri in grado di lanciare incantesimi, presentandoli in modo da facilitare il lavoro del DM nella gestione di questi particolari avversari, allo scopo di riflettere meglio il grado di sfida di una creatura, invece di limitare l’uso a causa di vincoli di preparazione. In aggiunta il volume raccoglierà anche i mostri in ordine alfabetico anziché divisi per sottoinsiemi.

In aggiunta alle novità legate al regolamento, il panel Future of D&D ha anche confermato quanto annunciato in precedenza circa l’uscita di due ambientazioni “classiche” previste per il 2022, seguite da una terza ambientazione “classica” per il 2023. Sono inoltre previste altre antologie di avventure sul modello di Tales from the Yawning Portal (link Amazon), Ghosts of Saltmarsh (link Amazon), Candlekeep Mysteries (link Amazon) e un libro su Boo, il criceto spaziale gigante miniaturizzato compagno di Minsc.