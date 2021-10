Dungeons & Dragons, disponibili i nuovi prodotti localizzati in Italiano

Wizards of the Coast ha reso disponibili sul mercato, a partire dalla giornata di ieri 8 ottobre, i nuovi prodotti della linea Dungeons & Dragons, localizzati in Italiano, Tedesco, Francese e Spagnolo. Il lancio di questa serie di prodotti, interamente tradotti nelle principali lingue parlate in Europa (e non solo) dopo l’Inglese, segna l’inizio di un percorso di Wizards of the Coast, per ampliare ulteriormente rendere ancora più solida, la comunità globale di giocatori che ruota attorno a quello che, senza ombra di dubbio, è il gioco di ruolo più famoso del mondo (che potete acquistare tramite questo link Amazon).

Ai nuovi giocatori, ma anche a quelli che ormai si possono considerare ad ogni buon conto i “veterani“, le nuove versioni dei libri base localizzati offriranno l’accesso ai materiali comprensivi degli ultimi aggiornamenti effettuati, tra cui le modifiche agli errata, le correzioni dei refusi e la revisione completa della traduzione. Ogni libro, viene venduto al prezzo di 39,99 euro, compresa il Kit Essenziale, volume che è stato tradotto in Italiano per la primissima volta.

Ma il supporto di Wizards of the Coast ai materiali localizzati in lingue diverse dall’Inglese riguardanti Dungeons & Dragons Quinta Edizione, non è certo destinato a finire qui. Il prossimo 26 ottobre, infatti, verrà rilasciato con le nuove localizzazioni, il Set Regalo dei Manuali Base , ovvero un bundle contenente tutti e tre i libri base con un trattamento foil e uno speciale schermo per il Dungeon Master, il tutto racchiuso in un elegante cofanetto, ideale per giocatori alle prime esperienze o collezionisti di manualistica e materiali vari.

Tutto il materiale localizzato sarà inoltre arricchito da un dettaglio unico, riportando sulla costa del libro la bandiera corrispondente alla lingua del testo, in modo da riconoscere immediatamente di quale edizione si tratta.