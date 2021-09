Dungeons & Dragons diventerà un musical

Dungeons & Dragons, si sa, è veramente un fenomeno della Cultura Pop. Come tale quindi, a dispetto di malelingue e detrattori vari, il gioco di ruolo più famoso del mondo da tempo spazia anche in altri ambiti, spesso molto differenti rispetto alla sua collocazione originale. Come, ad esempio, i musical.

Wizards of the Coast, ha infatti annunciato che il primo musical basato su Dungeons & Dragons si terrà durante la prossima D&D Celebration 2021. Esistono già diversi musical e svariate canzoni non ufficiali a tema Dungeons & Dragons, tutte reperibili liberamente online, ma nessuna che possa fregiarsi per davvero della licenza originale, in quanto creazioni, per quanto ottime in certi casi, tutte fan made.

D&D Celebration, per chi non lo sapesse, è un evento annuale che presenta materiale a tema Dungeons & Dragons in live streaming, più ovviamente anche annunci sulle varie pubblicazioni future. D&D Celebration 2021 presenterà la prima Dungeon Master Challenge, in cui i DM di tutto il mondo si sfideranno per dimostrare chi tra di loro è il migliore, tramite sfide individuali rese note giorno per giorno, in modo da mantenere alta la tensione tra i vari partecipanti. L’evento di quest’anno, vedrà anche il cast di Star Trek: Discovery giocare a D&D e, durante l’ultimo giorno, verrà decretato il vincitore della Dungeon Master Challenge, oltre a rivelare nuovi dettagli sul futuro del gioco.

Durante il secondo giorno dell’evento, alle 19:00 EDT del 25 settembre, ovvero all’una di notte del 26, secondo l’ora italiana, verrà mostrato in live The Circus of Sound, questo è il titolo del musical, che probabilmente si rifarà alla trama della campagna The Wild Beyond the Witchlight, pronta per un imminente rilascio. The Circus of Sound durerà circa due ore e sarà l’evento conclusivo dea giornata.

Nel musical, il ruolo di Dungeon Master sarà ricoperto da Kelly D’Angelo, mentre i giocatori della partita saranno interpretati da Anthony Rapp (Rent, Star Trek: Discovery), Jason Charles Miller (Godhead, Critical Role), Azie Dungey (Girls5eva, Unbreakable Kimmy Schmidt), Vico Ortiz (American Horror Story) e Mariah Rose Faith (Nightmare Time).