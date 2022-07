Dungeons and Dragons e Stranger Things hanno, fin dal primo episodio della prima stagione, creato uno strettissimo legame con numerosi riferimenti anche molto espliciti. Si tratta, infatti, di un legame che non si limita unicamente alle citazioni, ai classici riferimenti visivi e a passaggi meta-narrativi, bensì anche a una vera e propria campagna giocata dai protagonisti (diventata poi il Dungeons & Dragons Stranger Things Starter, nonché un vero e proprio starter ufficiale che riproduce la mitica scatola rossa e che potete acquistare su Amazon) e di una lore che si è intrecciata indissolubilmente con quella del più famoso gioco di ruolo di sempre tanto da contribuire ad accrescerne la popolarità e anche a creare una nuova generazione di giocatori di ruolo.

Le recenti analisi dei dati di ricerca di Google effettuate da im-apuzzle.com, innovativo sito realizzato per studiare come giochi e puzzle possono essere collegati all’allenamento e all’istruzione del cervello con tanto di pubblicazioni su magazine come Bloomberg, Business Insider, The Guardian e Readers Digest, ha rivelato come le ricerche online su come giocare a Dungeons and Dragons siano esplose a livello globale dall’uscita della prima parte della quarta stagione di Stranger Things il 27 maggio 2022.

In particolare le ricerche di termini specifici come “Come si gioca a Dungeons and Dragons” sono aumentate del 600% da maggio ed è stato osservato anche un aumento del 250% nelle ricerche di “Dungeons and Dragons Starter Set” negli ultimi 30 giorni, confermando il numero crescente di persone desiderose di giocare al noto gioco di ruolo. Un portavoce di im-a-puzzle.com ha dichiarato:

“È sempre affascinante vedere come i programmi TV popolari possono influenzare le nostre vite e questo di Stranger Things è un ottimo esempio. I dati mostrano che c’è chiaramente una nuova tendenza che sta diventando sempre più intensa ed è possibile che Dungeons and Dragons possa diventare un gioco più mainstream nei prossimi mesi. Questo gioco non è solo una grande opportunità per essere creativi e usare la vostra immaginazione, ma può anche riunire amici e famiglie e aiutare a costruire relazioni”.

Poiché i fan di Stranger Things sono desiderosi di conoscere qualcosa in più sulla trama futura della loro serie preferita, anche le ricerche di Google per “Kas Dungeons and Dragons” sono aumentate del 950% negli ultimi 30 giorni, così come “Borys dnd” che è aumentato vertiginosamente del 600%. In particolare, le due ricerche hanno fatto emergere alcune teorie più o meno fantasiose.

—POSSIBILI SPOILER—

Nel caso di Kas, ad esempio, si pensa che essendo raffigurato come un essere umano muscoloso con lunghi capelli neri e un’armatura mentre brandisce scudo e spada, possa essere Eddie. Dopotutto ha i capelli lunghi e nella battaglia finale della stagione 4 porta con sé proprio un’arma e uno scudo fatto con un coperchio. Secondo alcuni anche la sua chitarra potrebbe essere considerata una spada e quindi potrebbe essere portato in vita da Henry che presenta la stesse capacità psichiche di Undici. Nel caso di Borys, invece, si prevede che il noto drago apparso proprio in D&D, potrebbe essere il villain principale della quinta stagione. Nella quarta stagione, in particolare nell’ultima puntata, compare un quadro realizzato da Will e nel disegno da lui dipinto e mostrato a Mike appare infatti un drago a tre teste. Ricordiamo infine che Will ha un legame non ancora del tutto dissolto con il Sottosopra in seguito al rapimento avvenuto nella prima puntata della serie, pertanto potrebbe aver involontariamente previsto il nemico principale della futura stagione.

Per chi volesse, comunque, conoscere qualcosa in più sul Dungeons and Dragons di Stranger Things, è importante sapere che i ragazzi di Hawkins giocano a Dungeons and Dragons dal 1979. Si fa accenno ad una campagna denominata Elder Tree in cui partecipa anche Nancy, la sorella di Mike la quale era addirittura vestita da elfo, e che con tutta probabilità fu giocata utilizzando il Dungeons & Dragons Basic Set pubblicato dalla TSR nel 1977. Successivamente tuttavia Will, nel suo raccoglitore da DM (Dungeon Master) mostra chiaramente Dungeons and Dragons Expert Rulebook e più precisamente quello pubblicato nel 1983 con revisione di Frank Mentzer e iconica copertina firmata dal grande Larry Elmore. Il set conteneva anche il mitico modulo avventura X-1 ovvero L’isola del Terrore.