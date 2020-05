Dungeons & Dragons: gli sceneggiatori del film collaborano con Wizards of the Coast

La produzione del film di Dungeons & Dragons sta proseguendo spedita, con i due sceneggiatori Jonathan Goldstein e John Francis Daley impegnati nella seconda stesura della sceneggiatura che, secondo The Hollywood Reporter, è realizzata a stretta collaborazione con Wizards Of The Coast, compagnia distributrice del famoso gioco da tavolo.

Quando si scrive una sceneggiatura per una pellicola di Hollywood con un grosso budget, specialmente quando si parla di franchise particolarmente apprezzati dai fan come Dungeons & Dragons, è consigliabile (se non addirittura necessario) affidarsi al materiale pre-esistente e a chi quel materiale l’ha creato e concepito. E’ per questo che gli sceneggiatori Goldstein e Daley hanno deciso di rivolgersi direttamente a Wizards Of The Coast, distributrice dei manuali del famoso gioco di ruolo.

“Non siamo ancora stati avvicinati dai giocatori, ma stiamo lavorando con Wizards of the Coast, i detentori del marchio D&D. Loro sono gli esperti. Abbiamo persone con cui collaboriamo ed è abbastanza utile, perché quello che conosciamo di D&D, è solo una “goccia nel secchio” rispetto ai 45 anni di storia e alla mitologia di ciò che riguarda questo mondo, quindi questi ragazzi sono una risorsa incredibile”, ha dichiarato Goldstein in un’intervista al The Hollywood Reporter.“Se avessimo bisogno di un incantesimo particolare che solo un mago di alto livello saprebbe di fare, loro sarebbero in grado di fornirci un elenco. È molto divertente.”

Daley ha poi aggiunto:“Gioco anche una sessione settimanale di Dungeons & Dragons, che è, oramai, diventato uno “zoom game” (un gioco giocato tramite il software di videoconferenze Zoom). Questo è anche un modo divertente per mantenere il contatto con quel mondo mentre ci stai scrivendo un film”