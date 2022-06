Novità per le localizzazioni italiane di Dungeons & Dragons Quinta Edizione: Guida di Van Richten a Ravenloft è disponibile in italiano da oggi in tutti i punti vendita e per l’acquisto online. Pubblicata per la prima volta nel maggio del 2021 la Guida di Van Richten a Ravenloft espande le conoscenze su Ravenloft, l’ambientazione horror di Dungeons & Dragons, introducendo finalmente in italiano nuovi orrori tutti da scoprire.

Guida di Van Richten a Ravenloft disponibile in italiano: tutti i dettagli

A lungo attesa dai giocatori italiani l’edizione italiana di questo manuale è finalmente disponibile in tutto il suo splendore a partire da oggi. Guida di Van Richten a Ravenloft accompagnerà i giocatori alla scoperta di alcuni dei poteri più oscuri e delle creature più spaventose di Dungeons & Dragons si trovano nei Domini del Terrore, i semipiani da incubo di Ravenloft. Il manuale raccoglierà gli studi e le ricerche di Rudolph Van Richten, studioso di mostri nonché iconico personaggio di Ravenloft, sugli insondabili terrori e le orribili creature che si nascondono nelle Nebbie e si estendono oltre Barovia, territorio ampiamente esplorato nel manuale Curse of Strahd.

Guida di Van Richten a Ravenloft introdurrà nuovi territori nei Domini del Terrore, alcuni totalmente inediti e originali per la Quinta Edizione, e i rispettivi Signori Oscuri che li governano. Per quel che riguarda le opzioni per i personaggi questo nuovo manuale metterà a disposizione tre nuovi lignaggi a tema horror come Dhampir, Sangue Strigo e Rinato, i quali potranno anche appartenere alle nuove sottoclassi oscure Collegio degli Spiriti (sottoclasse del bardo) e Patto del Non Morto (sottoclasse dello stregone). Il tema horror verrà portato avanti anche grazie all’introduzione dei cosiddetti doni oscuri, capacità sovrannaturali ottenute in circostanze misteriose o in seguito a patti con entità malevole, il cui utilizzo spesso richiede sempre qualcosa in cambio.

Oltre a fornire nuove ed entusiasmanti opzioni per i giocatori, Guida di Van Richten a Ravenloft sarà uno strumento indispensabile per i Dungeon Master che desiderano proporre al proprio gruppo di gioco una campagna, o un’avventura, a tema horror. Il manuale infatti fornirà tutti i consigli necessari su come creare i propri Domini del Terrore, Signori Oscuri e gestire a regola d’arte questo genere narrativo.