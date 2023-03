L’ultima film di Dungeons and Dragons, di cui trovate qui la nostra recensione, ha spalancato le porte di Dungeons and Dragons a moltissimi nuovi appassionati. Un gioco di ruolo può essere complesso, ma è proprio per questo che esiste questo set introduttivo, oggi in offerta su Amazon a soli 19,80€! Un’occasione da non perdere, in vista delle offerte di Primavera, per tutti coloro che vogliono immergersi nel magico mondo di D&D.

Questo set introduttivo include tutto, ma proprio tutto il necessario per dare vita alla vostra straordinaria avventura! La confezione contiene infatti in regolamento completo, il libretto dell’avventura per personaggi di livello 1-3 con mappe, descrizioni e mostri, un set completo di 6 dadi e 5 schede personaggio preconfezionate.

Il set è da 2 a 6 giocatori, di cui uno è il Master, il Signore del mondo di gioco contro le cui forze oscure i vostri eroi dovranno combattere. Scegliete la vostra classe fra mago, farabutto, chierico o paladino e seguite le loro missioni individuali per renderli ancora più forti! Scoprite i segreti di Stormwreck Isle insieme ai vostri amici approfittando di questa offerta.

La creazione dei personaggi è un passaggio cruciale per una campagna di Dungeons and Dragons, per cui se non lo avete mai fatto avere a disposizione delle classi preconfezionate vi farà risparmiare tempo e vi darà la tranquillità di avere un personaggio ben bilanciato.

Draghi dell’Isola delle Tempeste è perfetto non solo per chi non ha mai giocato di ruolo, ma anche per i giocatori più esperti che hanno voglia di provare un’avventura più breve e dalla struttura più semplice: decisamente meno impegnativa di una campagna!

Che siate nuovi giocatori o veterani di D&D, questo set introduttivo vi regalerà tante ore di divertimento insieme ai vostri amici, per cui vi invitiamo caldamente ad acquistarlo al volo su Amazon, prima che si esauriscano le scorte o, peggio ancora, prima che termini l’offerta!

