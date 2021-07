Dungeons & Dragons: in arrivo fumetti e romanzi Young Adult

HarperCollins ha annunciato una nuova linea editoriale per ragazzi basata su di livello medio di Dungeons & Dragons, che includerà romanzi, libri illustrati e graphic novel. L’annuncio dell’editore è arrivato in seguito all’aver ottenuto i diritti da Wizards of the Coast per la pubblicazione di contenuti editoriali per ragazzi del popolare gioco di ruolo.

A inaugurare la nuova linea editoriale di HarperCollins il prossimo autunno sarà il romanzo Young Adult Dungeon Academy: No Humans Allowed di Madeleine Roux e Tim Probert, seguito da una serie di graphic novel di Molly Knox Ostertag e Xanthe Bouma prevista a partire dall’autunno 2022 e una serie di libri di Dungeons & Dragons, con uscita attesa per l’uscita nell’inverno 2022.

Dungeon Academy sarà ambientato nei Forgotten Realms e avrà come protagonista una giovane ragazza chiamata Zelli, che riuscirà ad entrare in una prestigiosa accademia per mostri. Per riuscire a frequentare la scuola per mostri, la ragazza, dovrà però travestirsi come uno di questi, infatti frequenterà vestendo i panni di un minotauro. Durante il suo periodo a scuola Zelli intraprenderà una ricerca per scoprire il suo vero lignaggio, in compagnia di alcuni straordinari compagni: un orsogufo vegano, un coboldo e un mimic.

Dungeon Academy: No Humans Allowed (link Amazon) sarà un romanzo per ragazzi delle scuole medie dal taglio umoristico, che punterà ad immergere i giovani lettori nelle atmosfere fantastiche di D&D, al fine di mostrare un modo diverso per avere consapevolezza di sé, accettare le differenze degli altri e imparare che non c’è nulla di male nel commettere errori, purché si impari da loro.

Di seguito la sinossi ufficiale del libro: