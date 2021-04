Dungeons & Dragons: Jeff Goldblum giocherà un elfo stregone!

Jeff Goldblum giocherà a Dungeons & Dragons partecipando al podcast Dark Dice nei panni dello stregone elfo Balmur. Il podcast è stato lanciato nel 2018 ed è giunto alla sua seconda stagione, che vedrà per l’appunto il debutto della star di Hollywood famosa per i ruoli di Jurassic Park e Independence Day.

Il podcast Dark Dice segue le avventure di alcuni gruppi di gioco impegnati nel contrastare il dominio di un dio senza nome. In seguito a un tentativo fallito di salvare il mondo, uno di questi gruppi cercherà vendetta contro una compagnia avversaria, anch’essa composta da altri giocatori. Gli avventurieri, Goldblum compreso, dovranno inoltre guardarsi le spalle da una creatura conosciuta come The Silent One, un essere ingannevole in grado di rubare il volto e la voce di qualsiasi creatura.

Il podcast Dark Dice è stato creato da Fool & Scholar Productions. Dietro a questa realtà si celano Travis Vengroff, che produce e monta, e sua moglie Kaitlin Statz, che scrive. La coppia ha all’attivo anche altre serie audio, tra cui The White Vault e VAST Horizon.

La stagione 2 di Dark Dice sarà intitolata The Long March (La Lunga Marcia) debutterà, con Goldblum nei panni di Balmur, il prossimo 12 maggio. Il podcast sarà caratterizzato da elementi sonori immersivi, un cast internazionale diversificato e una colonna sonora originale, suonata da un’orchestra e cantata dal vivo da un coro. Tra le sonorità proposte ci saranno musiche medievali e canti in lingue fantastiche come l’elfico e l’infernale.

L’improvviso interesse per il gioco di ruolo da parte di Goldblum è dovuto alla sua docuserie di successo Il Mondo Secondo Jeff Goldblum. La serie Nat Geo recentemente è stata rinnovata per una seconda stagione, in cui, vista la sua partecipazione a questo podcast, possiamo aspettarci un episodio inerente ai giochi di ruolo e a Dungeons & Dragons.

Goldblum del resto non è nuovo a esperienze simili, infatti nella prima stagione della docuserie, nella puntata dedicata al gaming, l’attore si era approcciato ai larp, un altro tipo di esperienza ludica legata ai giochi di ruolo.

Non resta che attendere qualche settimana, quindi, per poter ascoltare le gesta di Balmur/Goldblum, nel frattempo se non l’avete già vista questa è l’occasione perfetta per recuperare la prima stagione de Il Mondo Secondo Jeff Goldblum su Disney+. Potete abbonarvi a Disney+, con abbonamento mensile o annuale scontato, potete utilizzando questo link.