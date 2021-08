Dungeons & Dragons per la comunità LGBTQ+ con un livestream di beneficenza

Wizards of the Coast promuoverà un’azione benefica a favore di Mermaids, una delle associazioni di charity LGBTQ+ del Regno Unito. L’editore di Dungeons & Dragons darà vita a un livestream su Twitch and YouTube volto a raccogliere fondi a supporto di ragazze e ragazzi transgender.

Il livestream di Dungeons & Dragons si terrà il prossimo 19 agosto alle 18 italiane e sarà parte di DIGIPRIDE 2021, di cui Wizards of the Coast è sponsor ufficiale. DIGIPRIDE è un evento virtuale nato in seguito alla sospensione, a causa della pandemia di covid-19, degli eventi in presenza del Pride e si rivolge così a tutta la comunità LGBTQ+ e a tutti gli allys. L’evento sarà animato da diversi appuntamenti, tra i quali un drag show, alcune conferenze e diversi momenti ludici. La vicinanza di Dungeons & Dragons al mondo e alle tematiche LGBTQ+ non è certo una novità, da tempo il popolare gioco di ruolo sta infatti facendo sue tematiche inclusive con lo scopo di rendere il gioco di ruolo un’esperienza sicura ed accogliente per tutti i suoi giocatori. Un esempio della direzione intrapresa dall’editore si potrà trovare all’interno del manuale di prossima pubblicazione Strixhaven – A curriculum of Chaos (che potete preordinare a questo link) che affronta anche il tema delle relazione LGBTQ+ e dell’inclusività tramite il suo innovativo sistema di gestione dei rapporti sociali.

Mermaids è un ente di beneficenza attiva dal 1995 che opera in tutto il Regno Unito il cui lavoro è a sostegno dei bambini, i giovani, le loro famiglie e i professionisti transgender, non binari e di genere non conforme. L’obiettivo di Mermaids è quello di creare un mondo in cui le persone possano essere loro stessi senza timore. I servizi dell’ente includono supporto online e in presenza per i giovani e le loro famiglie e un servizio di consulenza e formazione per organizzazioni e aziende sui temi dell’inclusività.

La sessione di Dungeons & Dragons sarà guidata dall’attrice e doppiatrice Luyanda Unati Lewis-Nyawo (she/her) e vedrà al tavolo di gioco un gruppo di giocatori inclusivo che abbraccerà l’intero spettro della bandiera arcobaleno. Ad affrontare l’avventura della DM ci saranno la creator Shaaba (she/her), il creator e attivista LGBT+ Jammi Dodger (he/him), la YouTuber e autrice Rowan Ellis (she/her), il giornalista attivista Jason Okundaye (he/him) e la drag queen specializzata in outfit mostruosi Charity Kase (she/her).