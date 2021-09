Dungeons & Dragons: lo Starter Set è gratis!

Wizards of the Coast regalerà lo Starter Set di Dungeons & Dragons. Avete letto bene, il manuale introduttivo della Quinta Edizione sarà dato in omaggio per celebrare l’arrivo della newsletter ufficiale di D&D.

A partire da domani, 3 settembre 2021, iscrivendosi alla newsletter ufficiale sul sito di Dungeons & Dragons si riceverà immediatamente la versione localizzata in formato digitale dell’avventura Lost Mine of Phandelver e il regolamento base, suddiviso in cinque parti.

Si tratta di una promozione ideata per celebrare un importante traguardo internazionale di Dungeons & Dragons: la nuova localizzazione del gioco di ruolo in italiano, francese, tedesco e spagnolo. Le nuove localizzazioni rientrano in una strategia di Wizards, che pone come obiettivo quello di espandersi ulteriormente in seguito ai straordinari obiettivi raggiunti nel 2020. Tale strategia vede il mercato europeo come un nodo focale. In questo senso le localizzazioni italiana, francese, tedesca e spagnola permetteranno a un numero sempre maggiore di giocatori di condividere l’esperienza di gioco introducendo anche (e soprattutto) nuovi giocatori, grazie all’abbattimento della barriera linguistica.

La notizia della localizzazione di Dungeons & Dragons operata direttamente da Wizards of the Coast, era stata data a giugno ed era stata accolta con entusiasmo dagli appassionati, che fino a quel momento avevano potuto leggere i manuali e i supplementi nella propria lingua madre, in modo discontinuo. I primi manuali di questo nuovo corso a venire pubblicati saranno il Manuale del Giocatore, la Guida del Dungeon Master, il Manuale dei Mostri e il Kit Essenziale.

Con queste nuove edizioni in lingua l’editore punterà a distribuire in modo più diffuso i contenuti localizzati, con l’obiettivo, a partire dal prossimo anno, di realizzare e mettere in commercio tutti i prodotti più recenti, con finestre di distribuzione trimestrali in contemporanea nelle diverse nazioni.

Ma la localizzazione dei contenuti editoriali non sarà un’operazione fine a sé stessa, infatti la pubblicazione dei volumi nelle altre lingue sarà supportata anche da tutti gli altri canali ufficiali di Dungeons & Dragons, ovvero il sito ufficiale e le pagine social, che a partire dal 3 settembre saranno interamente tradotte. Per quel che riguarda la lingua italiana potete trovare a questo link il sito in italiano di Dungeons & Dragons.