Dungeons & Dragons – una serie TV dal creatore di John Wick?

C’è molto fermento intorno a Dungeons & Dragons non solo dal punto di vista ludico ma anche “multimediale”. Nelle ultime ore infatti ha preso piede la voce secondo la quale sarebbe in fase sviluppo una serie TV ispirata ad un non precisato universo narrativo, dei molti disponibili in seno al franchise, da parte di Derek Kolstad ovvero il creatore di John Wick, saga cinematografica action con protagonista Keanu Reeves.

Per il momento non sono trapelati ulteriori dettagli e per quanto la fonte da cui arriva la voce sia attendibile rimane per il momento da considerarsi come tale. Tuttavia questa serie TV non sarebbe l’unico progetto in fase di sviluppo. Come precedentemente riportatovi infatti Paramount e eOne sono al lavoro su un adattamento cinematografico di Dungeons & Dragons a cui pare essere legato Chris Pine (Wonder Woman 1984, Star Trek).

Dungeons & Dragons – cosa sappiamo del film

Wizards of the Coast e Hasbro hanno provato a portare in più di una occasione sul grande e sul piccolo schermo Dungeons & Dragons ma con risultati tutt’altro che soddisfacenti tanto per l’attenta fanbase del seminale gioco di ruolo che per i semplici appassionati di fantasy. A partire dal 2000 sono stati realizzati ben tre film in live action destinati al cinema, Dungeons & Dragons – Che il gioco abbia inizio nel 2000, alla tv e al mercato dell’home video, Dungeons and Dragons: Wrath of the Dragon God del 2005 e Dungeons & Dragons 3: The Book of Vile Darkness nel 2012.

Paramount e eOne vogliono però invertire questa tendenza e hanno intavolato delle trattative per coinvolgere Chris Pine come protagonista del prossimo adattamento cinematografico portando la nuova pellicola all’attenzione di un pubblico più ampio che potrebbe, in un secondo momento, avvicinarsi anche al gioco.

Ma non è tutto perché la casa di produzione ha ingaggiato il duo di registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley che oltre a dirigere il film ne cureranno anche la sceneggiatura basata sul soggetto di Michael Gilio (Kwik Stop). I due avevano diretto nel 2019 Game Night – Indovina chi muore stasera, film con un cast corale e capace di mostrare un approccio sovversivo al gioco, oltre ad aver scritto la sceneggiatura di Spider-Man: Homecoming.

Vedremo se la quarta pellicola a Dungeons & Dragons sarà quella in grado di soddisfare tutti i fan del franchise.