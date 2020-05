dV Giochi annuncia le date delle novità in uscita

L’editore dV Giochi ha annunciato ufficialmente le date d’uscita di alcune novità in ambito giochi da tavolo, che saranno pronte a raggiungere gli scaffali e gli store online di tutta Italia.

Leggi anche: dV Giochi annuncia le prime novità del 2020

Bananagrams Duel!

Ideazione: Rena Nathanson, Abe Nathanson

N. giocatori: 2

Età: 7-99

Durata: 10’ ca.

Lingua: ITA

Prezzo consigliato: 14,90€

Il primo ad uscire in ordine temporale è Bananagrams Duel!, una sorta di evoluzione dell’originale Bananagrams che lo trasforma in un’esperienza per due giocatori e che sarà disponibile a partire dal 25 Maggio.

Il gioco consiste nell’utilizzo di tutti i propri dadi Lettera, mettendoli in uno schema di parole crociate. Ogni volta che si vince una mano, si pesca una carta Banana. Il primo giocatore che arriva a 10 carte Banana vince!

The Game – Quick & Easy

Ideazione: Steffen Benndorf

Artwork: Oliver e Sandra Freudenreich

N. giocatori: 2-5

Età: 8-99

Durata: 10’

Lingua: ITA

Prezzo consigliato: 10,90€

The Game è già uno dei giochi di carte cooperativi più apprezzati degli ultimi dieci anni, ed è pronto ad approdare sulle tavole da gioco di tutte le famiglie dal 7 Giugno con questa versione più rapida e semplice!

Per vincere, i giocatori dovranno riuscire a scartare tutte e cinquanta le carte del mazzo, numerate da 1 a 10 in 5 colori diversi, sulle due pile al centro del tavolo. Su una dei due mucchietti, le carte sono giocate in ordine crescente, nell’altro in ordine decrescente; inoltre, le carte dello stesso colore possono essere giocate anche nel senso opposto, grazie alla “Mossa al Contrario”.

Deckscape – Fuga da Alcatraz

Ideazione: Martino Chiacchiera, Silvano Sorrentino

Artwork: Alberto Bontempi

N. giocatori: 1-6

Età: 12-99

Durata: 60’ circa

Lingua: ITA

Prezzo consigliato: 10,90€

Anche Deckscape – Fuga da Alcatraz arriverà nei negozi fisici e online dal 7 Giugno ed è una sorta di “Escape Room” tascabile, che proietta i giocatori in una folle avventura nella quale dovranno scappare dalla prigione più impenetrabile del mondo: Alcatraz.

I giocatori impersoneranno un gruppo di carcerati in preda ad un’amnesia: come hanno fatto ad arrivare nella prigione? Per qual motivo? Per ritrovare la libertà e ricostruire cosa è successo, i giocatori dovranno escogitare un piano per la fuga e trovare dei complici.

Decktective – Lo Sguardo dello Spettro

Ideazione: Martino Chiacchiera, Silvano Sorrentino

Artwork: Alberto Besi

N. giocatori: 1-6

Età: 12-99

Durata: 60’ circa

Lingua: ITA

Prezzo consigliato: 10,90€

L’ultimo gioco in uscita il 7 Giugno è Decktective – Lo Sguardo dello Spettro, un gioco investigativo in formato tascabile ambientato in un fatiscente museo, nel quale il custode ha assistito a diversi presunti eventi soprannaturali, durante i quali una sua collega è misteriosamente scomparsa. Spetterà ai giocatori indagare sulla faccenda, raccogliendo indizi, condividendo tra loro le informazioni raccolte e scartando le piste false.

Vi sono poi altre novità di cui abbiamo già parlato, in uscita il 25 Maggio: Elastium, Roam, The Mind Extreme, Undo – Studi Proibiti e Undo – Il Tesoro Maya.

Senza dimenticare che dal 7 Giugno sarà disponibile anche Fuga dal Manicomio, un’altra esperienza di escape room in formato gioco da tavolo, in cui i giocatori dovranno trovare il modo di fuggire da un inquietante manicomio, risolvendo rompicapi, prendendo decisioni drastiche e scoprendo eventi del passato che verranno a galla mano a mano che ci si avvicinerà alla fine.