dV Giochi annuncia le prime novità del 2020

dV Giochi annuncia le sue novità del primo semestre 2020. L’editore toscano sfornerà a partire da aprile 7 nuovi giochi pensati per assecondare appassionati dei vari generi di giochi da tavolo.

Di seguito l’elenco dei titoli di prossima uscita: Fuga dal Manicomio, Elastium, Roam, Roam – Plance gemmate, The Mind Extreme, Undo – Il tesoro Maya e Undo – Studi proibiti.

Fuga dal Manicomio

Fuga dal Manicomio, ideato da Martin N. Andersen, Alexander Peshkov e Ekaterina Pluzhnikova, sarà un nuovo titolo escape room da tavolo.

Il gioco sarà diviso in due parti, ognuna composta da cinque storie. I giocatori, da 1 a 6, tenteranno di di fuggire dal manicomio di North Oaks e per riuscirci, dovranno barcamenarsi tra decisioni difficili e complicati rompicapi. Fuga dal Manicomio coinvolgerà i giocatori con una trama carica di tensione in cui solo i più coraggiosi potranno affrontare la terribile verità e trovare la via d’uscita!

Fuga dal Manicomio sarà disponibile nei negozi a partire da fine marzo ad un prezzo di 39,90 euro e sarà presentato al festival PLAY Modena 2020.

Elastium

Elastium, ideato da Oren Shainin e Yaniv Kahana, sarà un gioco di esplorazione e raccolta risorse, che premierà il giocatore in grado di creare la strategia in grado di adattarsi meglio ai vari scenari del gioco.

I giocatori, da 2 a 4, saranno chiamati ad esplorare otto mondi e a raccogliere importanti manufatti, posizionando i propri elastici strategicamente per espandere il controllo sul territorio.

Elastium sarà disponibile nei negozi a partire da fine marzo ad un prezzo di 34,90 euro e sarà presentato al festival PLAY Modena 2020.

Roam

Roam, ideato da Ryan Laukat, sarà un gioco di controllo dell’area in cui i giocatori, da 2 a 4, dovranno conquistare i territori più ricchi per riuscire assoldando avventurieri per guadagnare punti vittoria.

Il primo giocatore che riuscirà così ad assoldare 10 avventurieri farà terminare il gioco, ma solo chi avrà raccolto più punti vittoria sarà il vincitore.

Roam sarà disponibile prossimamente e avrà un prezzo di 24,90 euro.

Roam – Plance gemmate

Plance gemmate sarà la prima espansione di Roam e aggiungerà un livello extra di strategia al gioco.

Ogni volta che un nuovo avventuriero sarà assoldato, i giocatori potranno posizionare dei i segnalini nella propria plancia gemmata. Alla fine della partita, per ogni gemma completa nella plancia i giocatori otterranno punti aggiuntivi.

L’espansione sarà disponibile in contemporanea con il gioco ad un prezzo di 5,90 euro.

The Mind Extreme

The Mind Extreme, di Wolfgang Warsch, sarà la versione estrema dell’acclamato gioco in scatola The Mind, di cui utilizzerà regole e meccaniche.

I giocatori, 2-4, dovranno misurarsi con una sfida ancora più difficile in cui il tempo scorrerà più velocemente, con carte invertite e alcuni livelli da giocare “alla cieca”. The Mind Extreme metterà alla prova come non mai le menti dei giocatori come non mai!

The Mind Extreme sarà disponibile nei negozi a partire da fine marzo ad un prezzo di 10,90 euro e sarà presentato al festival PLAY Modena 2020.

Undo – Il tesoro Maya e Undo – Studi proibiti

In arrivo due nuove espansioni per Undo: Undo – Il tesoro Maya e Undo – Studi proibiti.

In Il tesoro Maya i giocatori dovranno salvare la vita della vittima, un’avventurosa esploratrice impegnata in una missione nel cuore della giungla.

In Studi Proibiti gli agenti temporali viaggeranno nel mondo di H.P. Lovecraft nella Arkham, degli anni ’20 e dovranno scoprire cosa è successo all’ingresso di una misteriosa cripta violata.

Undo – Il tesoro Maya e Undo – Studi proibiti saranno disponibili prossimamente e avranno un prezzo di 12,90 euro l’uno.