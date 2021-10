dV Giochi e Ghenos Games: anteprime, novità ed eventi del Lucca Comics & Games

dV Giochi e Ghenos Games annunciano la partecipazione al Lucca Comics & Games, dal 29 ottobre al 1 novembre. Alcuni tra i titoli più attesi del 2021 faranno la loro prima comparsa nel mercato italiano, in anteprima assoluta! Per tale motivo ci sarà anche spazio per dimostrazioni, offerte ed eventi di gioco.

Wonder Book in anteprima

Tra le dimostrazioni in anteprima spicca Wonder Book, un gioco cooperativo basato sulla narrazione, in cui il tabellone da gioco è un libro pop-up tridimensionale. Nel corso dei 6 capitoli, i giocatori scopriranno i risvolti dell’avventura ambientata nel fantastico mondo di Oniria, e sveleranno le spettacolari componenti interattive del piano di gioco. Il gioco è basato su un set di meccaniche di facile apprendimento e ogni scenario offre un’esperienza sempre varia e sorprendente. I giocatori si ritroveranno a esplorare, combattere, risolvere enigmi, cercare indizi e tanto altro ancora.

Grazie ai congegni pop-up nascosti del libro e grazie alla trama ramificata, Wonder Book offre un’esperienza di gioco originale, coinvolgente e in continua evoluzione. Ogni scenario è un’avventura disseminata di bivi narrativi e di temibili nemici; nel corso della partita ogni eroe potrà acquisire nuove abilità e potenziare i propri talenti. Wonder Book è stato progettato da due giovani ed eclettici talenti nell’ambito del game design contemporaneo, Martino Chiacchiera e Michele Piccolini, ed è stato illustrato da uno degli illustratori più apprezzati nel settore dei giochi da tavolo, Miguel Coimbra.

Tutte le altre novità

Tra le altre novità troviamo Rolling Realms in cui i giocatori competono per ottenere il maggior numero di stelle in una serie di minigame giocati su 3 round. Si tratta di un gioco roll-and-write, quindi i giocatori scriveranno direttamente sui componenti di gioco utilizzando pennarelli cancellabili. Ad ogni turno un giocatore lancia 2 dadi; tutti utilizzano il risultato ottenuto scrivendo sulle proprie carte Regno per ottenere risorse e stelle.

Rolling Realms è un gioco per 1 – 6 giocatori; tuttavia, è possibile combinare più copie assieme per giocare con quante persone si desidera. Il gioco è stato ideato dal famoso game designer Jamey Stegmaier durante i primi giorni di pandemia da Coronavirus, per consentire a molte persone costrette all’isolamento di divertirsi con i propri amici da remoto, in videoconferenza.

Poi vi è Kingdomino Origins, un gioco a sé stante ambientato nell’era preistorica. Il gioco è basato sulla stessa meccanica del best-seller Kingdomino, uno dei giochi più apprezzati dell’ultimo decennio. Un vero e proprio ritorno alle origini. Kingdomino Origins introduce nuove componenti e consente di svolgere azioni aggiuntive, combinando la semplicità e il divertimento di Kingdomino con una maggiore profondità tattica. Nel gioco sono presenti tre diverse modalità di gioco:

la prima modalità introduce fuoco e vulcani;

la seconda modalità utilizza risorse in legno;

la terza introduce i gettoni cavernicoli.

Per assegnare punti, le regioni nel territorio dovranno contenere il fuoco, che può essere presente nelle tessere terreno, oppure generarsi attraverso le tessere con i vulcani. I giocatori guadagneranno punti raccogliendo risorse: mammut, pesci, funghi e selce. Inoltre potranno ottenere punti extra quando riusciranno a raccogliere la maggior parte delle risorse di una certa tipologia. Grazie a queste risorse i giocatori potranno popolare il proprio territorio di tribù; a seconda della loro posizione, gli uomini delle caverne potranno ottenere ulteriori punti vittoria.

The Sound Maker, invece, è un party game in cui i giocatori dovranno drizzare le orecchie, mettere alla prova il proprio intuito e sfoderare la propria prontezza di riflessi. Lo scopo del gioco è identificare il maggior numero possibile di effetti sonori tra quelli proposti dagli avversari. A ogni turno di gioco un “rumorista” dovrà emettere un effetto sonoro tra quelli rappresentati sulle 4 carte al centro del tavolo. Tutti gli altri giocatori dovranno indovinare a quale immagine questo effetto sonoro è associato e coprire con la mano il più velocemente possibile la carta corrispondente. Il gioco include oltre 250 immagini diverse, che garantiscono la massima varietà di suoni e mantengono sempre in alto l’asticella del divertimento!

Vi è anche Deckscape – Il castello di Dracula, nonché il nuovo titolo della linea di Escape Room tascabili, è un’avventura da brividi ambientata nel più famoso e sinistro castello della Transilvania. I protagonisti scovano in soffitta un libro inquietante, dimenticato da secoli. Poi un colpo di scena: nel bel mezzo della notte suona il campanello e viene recapitato un invito. Il Conte Vlad D. vi chiede di restituirgli l’antico tomo di persona… in Transilvania! Deckscape è una delle serie di Escape Room da tavolo di maggiore successo al mondo; sono stati pubblicati 9 titoli, con oltre 1 milione di copie vendute.

Sempre della stessa linea, ma sul lato investigativo spicca Decktective – Il testamento senza erede, il nuovo titolo della linea di giochi a tema investigativo ambientato in Olanda nel 1698. Cornelius Kloos, l’anziano presidente della Compagnia commerciale Kloos, viene trovato morto. La cassaforte del suo studio è aperta: dentro c’è un testamento ancora sigillato. La squadra di detective dovrà scoprire le circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo; la scena del crimine tridimensionale sarà il punto di partenza dell’indagine. Raccogliendo documenti, tracce e dichiarazioni dei testimoni, i giocatori dovranno condurre le indagini fino alla risoluzione del caso.

Poi Draftosaurus – Aerial Show e Marina, due espansioni per uno dei giochi più apprezzati del 2019. I giocatori potranno ampliare lo zoo di dinosauri con nuove aree turistiche e nuove specie preistoriche. Nell’espansione Aerial Show ogni giocatore posiziona la nuova plancia Voliera, fronte-retro, sopra la sua plancia Zoo. La nuova specie di dinosauri, gli Pterodattili, potrà essere piazzata solamente nelle zone montane presenti sulle nuove plance Voliera. Ogni nido degli Pterodattili offre un bonus specifico, che va dai punti extra, all’immunità dalle condizioni di piazzamento del dado.

L’espansione Marina aggiunge la nuova specie degli Plesiosauri e la plancia Marina, fronte-retro. I giocatori potranno combinare la plancia con il proprio parco per aggiungere una nuova zona fluviale. I Plesiosauri sono gli unici dinosauri che possono essere piazzati in questa parte del fiume, garantendo punti alla fine del gioco. Per spostare un Plesiosauro più in basso lungo il fiume e guadagnare più punti, ogni giocatore dovrà posizionare altre specie di dinosauri nel suo parco, per sbloccare i Ponti uno per uno.

Le ricche novità si chiudono con Similo – Brividi, un gioco collaborativo di deduzione caratterizzato da un formato tascabile e da carte splendidamente illustrate. Lo scopo del gioco è far indovinare un personaggio segreto agli altri giocatori tra i dodici disposti al centro del tavolo. Per dare degli indizi, il giocatore dovrà calare altre carte personaggio dalla propria mano, con personaggi simili o diversi da quello segreto. Ad ogni turno, i giocatori dovranno escludere uno o più personaggi dagli indiziati. Se al quinto turno resta solo il personaggio corretto, la squadra vince!

Similo ha ricevuto apprezzamenti e riconoscimenti in tutto il mondo ed è disponibile in 6 versioni tutte diverse e mescolabili tra di loro. In Similo – Brividi i giocatori potranno mettere alla prova la propria abilità deduttiva con un nuovo mazzo di gioco. Lupo mannaro, Vampiro, Mummia, Strega, Zombi e molti altri! Le 29 creature rappresentate sulle carte provengono dalle storie più spaventose.

Alcuni eventi a Lucca Comics & Games

I tornei dV Giochi e Ghenos Games offriranno una sfida ai massimi livelli contro i migliori giocatori d’Italia; a Lucca Comics & Games sarà possibile conquistare ricchi premi e diventare Top Player. Nella giornata di sabato 30 ottobre alle ore 13:00, presso il castello di Porta San Donato, i giocatori di Klask potranno mettere alla prova la loro abilità e cercare di accaparrarsi gli ultimi posti in finale partecipando al Torneo Last Call. Per prenotarsi al torneo, i giocatori possono inviare una e-mail a torneiklask@gmail.com, oppure richiedere l’iscrizione durante i giorni della manifestazione presso lo stand dV Giochi – Ghenos Games. Alle ore 15:00 la stessa location ospiterà una agguerritissima Finale Nazionale: i migliori giocatori d’Italia cercheranno di conquistare il titolo di Campione Italiano di KLASK 2021.

Domenica 31 ottobre alle ore 11:00 i tavoli del castello di Porta San Donato saranno l’arena delle allegre sparatorie a colpi di BANG!. Il vincitore del torneo potrà conquistare l’ambita Wild Card, che garantisce l’accesso alla finale nazionale. I posti sono limitati; sarà possibile prenotarsi inviando una e-mail a gioco.organizzato@dvgiochi.com, oppure richiedere l’iscrizione presso lo stand dV Giochi-Ghenos Games nelle giornate del festival.