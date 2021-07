dV Giochi e Ghenos Games: le novità per Play 2021

dV Giochi e Ghenos Games parteciperanno all’edizione 2021 di Play – Festival del gioco. I due editori italiani parteciperanno alla fiera modenese con diverse novità e alcuni eventi in programma per tutti gli ospiti della manifestazione. Vediamo di seguito tutti i dettagli

dV Giochi e Ghenos Games: le novità in uscita a Play

dV Giochi e Ghenos Games porteranno in fiera un totale di 4 nuovi titoli in aggiunta ai rispettivi cataloghi. Le novità saranno: Ensemble, Witchstone, Paper Dungeons e Unfold: Dark story.

Ensemble

Ensemble è un party game cooperativo basato sulle connessioni che possono crearsi tra giocatori. Per vincere la partita i partecipanti dovranno sincronizzare le proprie scelte senza comunicare. In ogni round i giocatori dovranno infatti essere concordi su quale carta si associerà meglio alla carta sfida. Se la maggior parte dei giocatori avrà dato la stessa risposta allora livello sarà superato.

Witchstone

Witchstone è un gioco strategico di piazzamento tessere a tema fantasy, in cui i giocatori dovranno creare incantesimi nel calderone e sviluppare la sacra energia usando cristalli, bacchetta e pentacolo. L’obiettivo del gioco sarà massimizzare gli effetti collegando simboli uguali al fine di dimostrare le migliori abilità da strega o da mago e diventare Custode della Witchstone.

Paper Dungeons

Paper Dungeons sarà la trasposizione degli storici giochi di ruolo in un’avvincente avventura roll&write. In Paper Dungeons, ogni giocatore guiderà un gruppo di eroi alla ricerca di fama e di ricchezze alla scoperta di dungeon sotterranei. Per vincere la partita i giocatori dovranno riuscire a completare il proprio obiettivo completando così tutte le missioni a loro assegnate. Questo dungeon crawler basato su carta e matita potrà essere giocato in modalità solitaria o con gruppi di amici, in presenza o anche a distanza.

Unfold: Dark story

Unfold: Dark story è un gioco di fuga cooperativo contenuto all’interno di un plico misterioso. Questa particolare escape room da tavolo si svilupperà tra le pieghe sovrapposte della

cartellina che i giocatori dovranno dispiegare davanti ai loro occhi, un foglio dopo l’altro e un rompicapo dopo l’altro.

Demo e tornei

Per intrattenere i giocatori dV Giochi e Ghenos Games organizzeranno sessioni di gioco demo e tornei di vari titoli. Sarà possibile partecipare a sessioni demo dei seguenti giochi: Furnace (link Amazon), 10 Days in Europe (link Amazon) e 10 Days in the USA (link Amazon), Red Rising (link Amazon) e Coatl (link Amazon).

Per quel che riguarda i tornei invece, presso l’area tornei nel padiglione B, i due editori daranno il via a ben tre diversi tornei: il campionato multigioco Ghenos League, il campionato italiano di Bang! e il campionato italiano di Klask. Per partecipare ai tornei occorrerà iscriversi a partire dal 2 al 31 agosto 2021.

Di seguito il programma: